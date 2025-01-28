「他們是我的孩子」！ 蔡宜君陪家扶少年圍爐過年

蔡宜君過年期間仍陪伴希望學園學員們，更常教導他們如何製作點心。（記者李文德攝）

2025/01/28 14:45

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〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶希望學園5名學員因家庭緣故，無法回家圍爐過年。照顧他們生活起居的生輔員媽媽蔡宜君，伴他們過年。蔡宜君說，看著孩子們成長茁壯，已有不可割捨的感情，更珍惜與希望學園所有學員相處的時光。

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42歲的蔡宜君15歲就加入雲林家扶展愛志工隊，高一起參與帶領活動、協助家庭訪查等工作，回憶起正式踏入動機，她說，曾遇到一名家扶扶助戶有輕生念頭，經過自己不斷開導，走出陰霾，此後，她就希望「能以一己之力幫助社會」。

蔡宜君2010年起辭去工廠工作，重返學校修習幼保相關科系，甚至寧願半工半讀，就是要精進社會服務專業，經過3年多磨練，2013年5月取得生輔員媽媽資格，照顧學園少年的生活起居。

蔡宜君說，從早到晚的生活起居都需要面面俱到，無論教導學員們打掃、生活作息，就連三餐也需要幫學員們準備，幾乎要樣樣都會。個性開朗的她更喜歡與學員們「交朋友」，不會以過多管教的方式，反而是採取合作、互助等模式，取得學員們信任，成為少年們無話不談的「兄弟」。

「還會跟學員們打手遊」，蔡宜君說，如何不讓他們上癮確實得花費許多心力，但重要的是過程中適時加入時間控管、金錢觀的教育，讓孩子們學習自立。

待字閨中的蔡宜君過年期間選擇與學員們互動，一起過新年。她說，看著照顧的孩子們已漸茁壯，總有不可割捨的緣分。常有人問，「為何還不結婚生子」，她總是回答，「他們就是我的孩子」。她會更加珍惜與孩子們度過各項節慶的時光，陪著希望學員孩子們一起長大。

蔡宜君陪伴希望學園學員們過年，更常教導他們如何製作點心。（記者李文德攝）

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