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    迎新春！法鼓山直播除夕祈福法會 法華鐘響去除108種煩惱

    法鼓山除夕9點30分至隔日凌晨12點30分直播祈福法會，屆時將敲響108聲法華鐘聲。（法鼓山提供）

    法鼓山除夕9點30分至隔日凌晨12點30分直播祈福法會，屆時將敲響108聲法華鐘聲。（法鼓山提供）

    2025/01/28 14:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕法鼓山今晚（28日）9點30分至明天（29日）凌晨12點30分直播除夕祈福法會，屆時將敲響108聲法華鐘聲，作為去除108種煩惱的象徵，傳遞希望與平安，祈福法會將由總統賴清德與方丈和尚果暉法師啟動，賴清德將與果醒法師、果品法師，共同啟動法華鐘前3響。

    法鼓山表示，法華鐘為法鼓山園區的鎮山之寶，是全球第一座刻有整部《法華經》與《大悲咒》的青銅梵鐘，總重25公噸，共計70152個字，還有一幅典出《法華經》的「多寶塔雙佛並坐圖」。鐘體內外均有刻字，不但字字清晰，且一筆一劃均維持0.25公分的陽刻高度，非常細緻精巧。

    「聞鐘聲，煩惱輕。」法鼓山指出，法華鐘上所刻經文，代表無限光明與希望，聽聞鐘響等於聽整部《法華經》與《大悲咒》，撞響法華鐘也象徵以全體的佛法，攝眾化眾，利益眾生，佛國淨土由此示現人間。

    法鼓山說明，法華鐘2006年12月正式啟用，2007年起舉辦除夕撞鐘祈福，廣受信眾歡迎，成為跨年祈福的傳統，108響鐘聲寓意去除108種煩惱，鐘聲響起之際，傳遞眾生平安與佛法的光明遍及人間，增長慈悲智慧的圓滿祝福，開啟新的一年。

    108響鐘聲寓意去除108種煩惱，鐘聲響起之際，傳遞眾生平安與佛法的光明遍及人間。（法鼓山提供）

    108響鐘聲寓意去除108種煩惱，鐘聲響起之際，傳遞眾生平安與佛法的光明遍及人間。（法鼓山提供）

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