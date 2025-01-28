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    台東之光！12強好手邱智呈返鄉 饒慶鈴贈勇士琉璃項鍊

    縣長饒慶鈴（左）贈送棒球好手邱智呈（右）琉璃項鍊。（縣府提供）

    縣長饒慶鈴（左）贈送棒球好手邱智呈（右）琉璃項鍊。（縣府提供）

    2025/01/28 13:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕2024年WBSC世界棒球12強賽中，台灣隊奪下冠軍，其中台東金峰鄉出身的球星邱智呈表現亮眼，於農曆春節期間返回家鄉金峰鄉新興村，將於大年初一舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，並邀縣長饒慶鈴參與盛會。饒提前於27日下午到訪邱智呈老家，向其致意與祝賀，並贈送象徵勇士凱旋的「排灣族四排琉璃項鍊」，表彰其為台東爭光的卓越貢獻。

    饒慶鈴表示，邱智呈是統一獅隊的明日之星，2024年表現卓越，總計出賽118場，擊出145支安打、4支全壘打，打擊率高達3成26，一舉拿下年度安打王與最佳十人外野手兩項榮譽。更於季後入選台灣隊，並隨隊於12強賽奪冠，展現了非凡的實力。

    其中，去年11月22日於東京巨蛋舉行的世界棒球12強賽中，台灣隊在關鍵戰役中以6分差擊敗美國隊。當日，邱智呈臨危受命，於比賽第7局上場擔任首棒打者，擊出個人在12強賽中的首支安打，助台灣隊開啟5分大局，奠定勝利基石，並成功挺進冠亞軍賽。

    饒指出，邱智呈不僅技藝精湛，更具備堅韌毅力與不懈精神，成為全縣的驕傲。他以行動證明，只要努力，無論來自何處，都能站上世界舞台。他也透露未來的目標是成為棒球教練，幫助更多熱愛棒球的年輕選手，將愛與力量傳遞下去。

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