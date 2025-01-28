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    寒流發威！福壽山農場-5度 天池結冰放咖啡杯成絕美畫面

    寒流發威，天池結冰放咖啡杯成絕美畫面。（福壽山農場提供）

    寒流發威，天池結冰放咖啡杯成絕美畫面。（福壽山農場提供）

    2025/01/28 13:52

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒流來襲，今年入冬以來最冷！台中市和平區梨山地區出現零下低溫，氣象觀測當地福壽山農場甚至出現負5度低溫，小年夜下雪，不但印證臉書小編不在山上才會降雪，今天藍茵湖、天池也結冰，農場場長將咖啡杯放上結冰湖面，成為美麗景致。

    全台凍番薯，台中市福壽山農場海拔約2600公尺天池高山昨日飄雪，由於農場盛傳寒流來襲時，臉書小編不在山上才會降雪，小編這兩天放假回南投，再度印證「魔咒」，今天今天藍茵湖、天池的湖面也結冰了。

    福壽山農場表示，農場在小年夜從天池開始下雪，後來水氣不足，不過溫度仍低，有零度、1度的低溫，藍茵湖、天池的湖面也結冰，表層冰凍，放上咖啡杯，另有浪漫景象。

    福壽山農場表示，因為寒流低溫，合歡山、思源啞口降雪，路面積雪結冰，周邊交通管制，原本農場春節訂房9成滿，遊客因交通問題有3、4成退房，但也增加1、2成遊客追雪來預訂客房。

    福壽山農場提醒，預計初一回暖，目前園區梅花開花約2、3成，這波低溫冷完後梅花加速綻放，春節會更開得更美，加上合歡山與思源啞口仍有殘雪，因此民眾追雪要快；另外低溫回暖，預計2月14日開放的千櫻園，櫻花也會提早綻放。

    寒流發威，天池結冰放咖啡杯成絕美畫面。（福壽山農場提供）

    寒流發威，天池結冰放咖啡杯成絕美畫面。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場天池結冰。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場天池結冰。（福壽山農場提供）

    福壽山農場梅花綻放2、3成，預計這波低溫冷完回溫將加速綻放。（福壽山農場提供）

    福壽山農場梅花綻放2、3成，預計這波低溫冷完回溫將加速綻放。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場小年夜下雪。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場小年夜下雪。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場小年夜下雪。（福壽山農場提供）

    寒流發威，福壽山農場小年夜下雪。（福壽山農場提供）

    寒流低溫，福壽山農場鄰近雪山主峰、南湖大山覆蓋大雪。（福壽山農場提供）

    寒流低溫，福壽山農場鄰近雪山主峰、南湖大山覆蓋大雪。（福壽山農場提供）

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