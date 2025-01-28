「春（tshun）你一個還沒來」 史前館及卑南遺址公園初二起開館

史前館因應春節，規劃一系列活動。（史前館提供）

2025/01/28 14:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕國立台灣史前文化博物館（以下稱史前館）為迎接東部返鄉與走春旅遊人潮，康樂本館與卑南遺址公園初二（1/30）起開館迎賓，春節初二至初四（1/30~2/2）期間推出多元活動，館方邀請大家來走春「暖暖蛇luā-luā-sô 」。

史前館康樂本館特別於春節初二至初四（1/30~2/2）期間規劃精彩的特別活動迎接觀眾。最受親子喜愛的探索遊戲區延長開放時段（09:30-16:00），不須預約自由入場，讓親子觀眾盡情體驗探索；Fun手作創意1/30~2/1推出「靈蛇起舞串飾」收費活動，民眾可現場報名製作專屬紀念品。

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結合展示物件設計的《趖來蛇去-咱（lán）趖（sô）來史前館》展廳闖關解謎活動歡迎現場報名，本項活動每日舉辦兩場（10:00、14:00），解開謎題將可獲得史前館專屬『小龍』的寶物知識；配合各項活動，康樂本館調整展示廳定時導覽服務，每日提供2場次（11:00、15:00）。

另全新的「海上玉路帆船航行模擬體驗裝置」以卑南遺址的歷史為背景，模擬新石器時代晚期的航海情境。參觀者可在不同天候條件下，嘗試判定航道、操控船舵，學習掌舵與領航的原理，進一步探索史前居民如何憑藉智慧與技術跨海交流。

春節1/30-2/2（初二至五）特別企劃「財蛇到卑南_文物軟陶胸章」手作活動，使用文物模型製作軟陶胸章發揮創意巧思裝飾、配色、壓紋等，為自己創作獨一無二的紀念品。

史前館因應春節，規劃一系列活動。（史前館提供）

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