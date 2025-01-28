春節福袋活動多 消保官提醒民眾注意消費者權益

為了保障市民權益，新竹市消保官日前至全聯福利中心中正店及西大店，了解販售福袋活動的廣告及辦法。（新竹市政府提供）

2025/01/28 14:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節期間常見超市舉辦春節福袋活動，為了保障市民權益，新竹市消保官提醒消費者，若有參加福袋活動卻拿到低於購買價格的對價商品，可向消保官申訴，市府將會協助處理。

消保官劉興振指出，日前至全聯福利中心中正店及西大店了解販售福袋活動的廣告及辦法。該超市現場有蛇年福袋廣告，除有載明販售辦法外，也有註明商品售價、商品內容、抽獎商品機率、退換貨方式及抽獎由第三方公正人士作為見證等，今年頭獎是知名品牌汽車，提醒消費者購買前可先行查證該超市福袋內商品價值。

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劉興振表示，福袋的原意是「福氣帶著走」，亦即消費者可以用限定的價格買到袋內等於或高於福袋售價的商品，因此福袋內的商品價格不應低於消費者付出的金額。至於商品價格如何認定是否相當，並非依主辦公司的定價，也不是依照網路拍賣的價格，而是應依一般市場價格，較可能是百貨公司打折後的價格或是同樣商品量販店的售價標準。

劉興振說明，若百貨公司以低於參加福袋費用的商品充數，涉及違反民法之誠信原則及消保法第22條規定，企業經營者應確保廣告內容真實性，其對消費者所負之義務不得低於廣告內容。

竹市府消保官稽查超市新春福袋活動，把關市民消費權益。（新竹市政府提供）

春節期間常見超市舉辦春節福袋活動。（新竹市政府提供）

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