他年薪3百萬給紅包「金額500元」 向大學生女友討回禮被罵翻

每到農曆新年期間，不少人會遵循傳統習俗，包紅包給長輩或晚輩，近年甚至有情侶或夫妻會包給另一半。示意圖。（資料照）

2025/01/28 15:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每到農曆新年期間，不少人會遵循傳統習俗，包紅包給長輩或晚輩，近年甚至有情侶或夫妻會包給另一半。對此，一名還在念大學的女網友分享，自己交往一名已出社會的男友，對方年薪破300萬，今年男友給她包一份500元紅包，並要求她事後回包，代表互相祝福，她為此苦惱要回禮多少，該文一出也掀起網友熱議。

該名女網友在Dcard以「男友包紅包，該回包多少」為標題發文詢問，她透露自己目前還是沒有收入的學生，而男友則是已出社會9年，年薪超過300萬元，平時2人相處模式都是AA制，也不會互相送禮物。她提到，與男友過年前最後一次見面，對方突然給她一份紅包，讓她對此又驚又喜，但男友補充要回包「互相祝福」，讓她頓時很苦惱。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，男友包了500元給她，自己不確定是要回包一樣的數字，還是要包其他金額給男友。貼文曝光後，大批網友炸鍋痛罵，「500是什麼鬼，520至少還比較浪漫」、「500也太小氣了吧，不說以為年薪50」、「要包這麼少，至少包520或1314這種數字吧」、「年薪300萬=月入25萬，跟學生AA還只包500？還要妳回包？」

還有網友痛罵，紅包金額給單數已犯了忌諱；也有許多人擔心原PO被騙，紛紛留言勸告。原PO事後也補充道，其實男友平時相處過程中，就有多次出現雙方金錢觀不合的情況，「目前交往半年，感情不夠深，他不在我身上花費太多也合理？他自己也一直都很節儉，相信不是針對我，綜合蠻多事，我會考慮分手，謝謝大家指教。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法