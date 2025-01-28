為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    走春訪平溪！龍安社區深度輕旅行 重溫電影《那些年》場景

    春節期間可造訪龍安社區，體驗手作DIY。（新北市農業局提供）

    春節期間可造訪龍安社區，體驗手作DIY。（新北市農業局提供）

    2025/01/28 13:45

    〔記者陳奕劭／新北報導〕春節連假走春，新北市農業局推薦探訪平溪區龍安社區，了解早期平溪當地的歷史風情與天燈文化，2條路線含地方深度導覽與農務體驗，感受平溪的古城魅力及新北農村再生社區的地方美景，詳情可洽臉書粉專「嘻哈平溪」查詢與報名。

    市府農業局長諶錫輝表示，平溪十分車站旁的龍安社區是一座結合自然生態、百年鐵道文化與礦業歷史文化的農村社區，由返鄉青年吳明賢擔任社區發展協會理事長，經營臉書「嘻哈平溪」社群品牌，同時發展出多樣性的旅遊型態。

    他指出，龍安社區推出季節限定的小旅行路線，第1條從「台灣尼加拉瀑布」十分瀑布、十分老街、龍安社區手作DIY體驗、搭乘平溪支線與菁桐聚落實境解謎等內容，透過走訪社區來體驗平溪天燈文化的情懷；第2條路線走訪望谷瀑布、望古聚落、越嶺古道、「微笑車站」嶺腳車站與平溪老街等充滿百年歷史懷舊的路線，亦是台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》男女主角放天燈許願的名場景。

    諶錫輝說明，目前新北市共有18個農村再生社區，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村，打造全方位永續「農業健康市」，邀請大家到農村體驗農遊小旅行。

    龍山社區理事長吳明賢表示，來到龍安除了放天燈，還有地方深度導覽與農務體驗，以及製作小天燈、礦車撲滿及煤礦吊飾瓶等，近年推出淨山活動、天燈回收，都獲得不錯的迴響。

    龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至十分老街遊逛。（新北市農業局提供）

    龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至十分老街遊逛。（新北市農業局提供）

    龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至台版尼加拉瀑布十分瀑布體驗大自然。（新北市農業局提供）

    龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至台版尼加拉瀑布十分瀑布體驗大自然。（新北市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播