走春訪平溪！龍安社區深度輕旅行 重溫電影《那些年》場景

春節期間可造訪龍安社區，體驗手作DIY。（新北市農業局提供）

2025/01/28 13:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕春節連假走春，新北市農業局推薦探訪平溪區龍安社區，了解早期平溪當地的歷史風情與天燈文化，2條路線含地方深度導覽與農務體驗，感受平溪的古城魅力及新北農村再生社區的地方美景，詳情可洽臉書粉專「嘻哈平溪」查詢與報名。

市府農業局長諶錫輝表示，平溪十分車站旁的龍安社區是一座結合自然生態、百年鐵道文化與礦業歷史文化的農村社區，由返鄉青年吳明賢擔任社區發展協會理事長，經營臉書「嘻哈平溪」社群品牌，同時發展出多樣性的旅遊型態。

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他指出，龍安社區推出季節限定的小旅行路線，第1條從「台灣尼加拉瀑布」十分瀑布、十分老街、龍安社區手作DIY體驗、搭乘平溪支線與菁桐聚落實境解謎等內容，透過走訪社區來體驗平溪天燈文化的情懷；第2條路線走訪望谷瀑布、望古聚落、越嶺古道、「微笑車站」嶺腳車站與平溪老街等充滿百年歷史懷舊的路線，亦是台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》男女主角放天燈許願的名場景。

諶錫輝說明，目前新北市共有18個農村再生社區，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村，打造全方位永續「農業健康市」，邀請大家到農村體驗農遊小旅行。

龍山社區理事長吳明賢表示，來到龍安除了放天燈，還有地方深度導覽與農務體驗，以及製作小天燈、礦車撲滿及煤礦吊飾瓶等，近年推出淨山活動、天燈回收，都獲得不錯的迴響。

龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至十分老街遊逛。（新北市農業局提供）

龍安社區推出季節限定的小旅行路線，可至台版尼加拉瀑布十分瀑布體驗大自然。（新北市農業局提供）

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