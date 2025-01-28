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    特技、射箭、花展...... 遊台南走春看古蹟

    南市古蹟景點以傳統年節裝飾妝點，讓遊客感受過年氣氛。（文化局提供）

    南市古蹟景點以傳統年節裝飾妝點，讓遊客感受過年氣氛。（文化局提供）

    2025/01/28 13:38

    〔記者楊金城／台南報導〕1月29日至2月2日（年初一至初五）農曆新年期間，台南市文化局特別在赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠等各大古蹟景點，推出台南古蹟行春系列活動，迎接遊客一起來台南走春、開運看古蹟。

    赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等各大古蹟景點也以傳統年節裝飾妝點，讓遊客感受過年氣氛。

    台南市文化局代理局長林韋旭表示，新春期間並有古蹟賀歲雜耍特技演出，邀請日本泰國夫妻雙人組「ANNUTS」、台灣「天際高空skyline Aerials」以及「神火俠侶一足獨秀」等多組團隊在各大古蹟區輪番獻藝，大環特技、足技、高空綢吊藝術特技、自創玩具互動融合古典樂等視聽饗宴，還有大小朋友最喜歡的氣球及喜劇互動。

    另連假期間也安排有免費「古蹟新春導覽」服務，讓民眾除可以觀賞動態表演外，還可以增進對文化歷史的認識。赤嵌樓另有熱蘭遮市集從大年初二延續至大年初四，傳統射箭體驗則在億載金城；延平郡王祠還有新春水仙花展，安平古堡園區外有「鯤島市街大員行—安平街區及AR導覽」活動，針對「大員市鎮」進行完整的陳述與解說，活動全程免費。

    南市古蹟景點走春活動在十鼓文創園區、知事官邸生活館、安平定情碼頭德陽艦園區也有年節活動。遊客可上南市文化局網站查詢。

    射箭體驗。（南市文化局提供）

    射箭體驗。（南市文化局提供）

    南市推出古蹟賀歲雜耍特技演出。（南市文化局提供）

    南市推出古蹟賀歲雜耍特技演出。（南市文化局提供）

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