台鐵大甲車站春節新服務 可寄放托運、行李

台鐵大甲車站春節新服務，可行李托運、寄放。（台鐵公司提供）

2025/01/28 13:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕過年走春、參拜可搭大眾運輸避免塞車！台鐵公司今天（28日）說明，大甲車站特別在春節期間（1月25日至2月2日）持續提供便捷的旅運服務，除了乘車引導之外，還有行李托運、寄放服務。

台鐵公司表示， 大甲車站位於大甲市區的核心地帶，緊鄰著具有歷史與宗教意義的大甲媽祖，每年春節期間，成千上萬的信徒與旅客會選擇來此參拜媽祖，祈求平安順利。

請繼續往下閱讀...

大甲車站與鎮瀾宮相距僅400公尺，步行約6分鐘即可抵達，來自全台的信徒與旅客，常選擇搭乘火車到大甲車站，然後步行前往鎮瀾宮參拜媽祖，這樣的便捷交通方式成為眾多旅客的首選。

台鐵公司表示，春節期間車站服務提升與特色，第一是持續服務與乘車引導，春節期間，為應對人潮激增，大甲車站將持續提供服務不休假，加派人員協助旅客使用車站設施，提供乘車引導服務，確保動線流暢，旅客順利進出車站。

第二是行李托運、寄放服務。春節期間，避免因行包裝卸造成列車誤點，損及旅客權益，各停靠站僅限裝載旅客包裹、食品、生鮮蔬果及花材等物品，其餘如一般包裹、車輛類、動物類均暫停受理，以車站公告為準；另大甲車站亦提供行李寄放服務，讓旅客輕鬆參拜媽祖，不用擔心行李問題，出遊雙手零負擔。

台鐵公司表示，除了交通服務外，大甲車站也與鎮瀾宮合作，於車站月台上設置春節祈福燈，讓旅客能乘車時，在祈福燈區感受新年的氛圍，感受大甲車站獨有的傳統色彩和媽祖文化氣息，為新的一年送上祝福。

大甲車站也與鎮瀾宮合作，於車站月台上設置春節祈福燈，讓旅客能乘車時，在祈福燈區感受新年的氛圍。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法