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    南投燈會水上燈區 落羽松美景充滿詩意

    南投燈會「這投鹿騎遊南投」水上燈區夜晚五彩絢爛景觀。（南投縣政府提供）

    南投燈會「這投鹿騎遊南投」水上燈區夜晚五彩絢爛景觀。（南投縣政府提供）

    2025/01/28 13:17

    〔記者張協昇／南投報導〕2025南投燈會25日起在南投縣會展中心登場，除主、副燈外，今年燈會共設置11個主題燈區，其中在會場滯洪池設置的水上燈區，以日月潭最美自行車道為設計靈感，種植落羽松及水生植物，不時可見黃紅錯落、色彩繽紛的落羽松倒映水中美景，加上水岸大型彩球及小橋流水點綴，充滿詩意的景觀，被喻為燈會「祕境」，是逛累了燈會歇腳談心最佳去處。

    今年南投燈會主燈「拾來富貴」高達13公尺，以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車遊行模式定時展演，成為燈會最大亮點。除了主燈及結合台灣原創人氣IP「貓貓蟲咖波」主題燈區外，在貓羅溪左岸與右岸也規劃兩公頃的彩繪花海，並設置設3個燈區，有結合生態永續的光環綠能燈區、百步蛇Kaviaz的美麗傳說燈區，以及利用高灘地貌，以「光．花．水岸」為設計元素打造的彩影花蹤燈區，搭配上方浪漫情人橋七彩絢爛燈景，以及貓羅溪水岸景緻，無論白天或夜間都相當迷人。

    值得一提的是，設置在會場滯洪池的「這投鹿騎遊南投」燈區，主燈造型為南投縣人本交通吉祥物，並以榮獲CNN評選為世界十大最美自行車道的日月潭水上自行車道景觀為設計靈感，半月型的滯洪池畔種植落羽松及水生植物，四周綠草如茵，並有大型彩球及小橋流水造景點綴其間，景緻優美充滿詩意，逛累了各燈區坐在池畔休憩相當愜意，是燈會另一個白天也適合遊賞的好去處。

    南投燈會主燈「拾來富貴」高達13公尺，以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車遊行模式展演。（南投縣政府提供）

    南投燈會主燈「拾來富貴」高達13公尺，以玄武造型象徵吉祥富貴，首次採用迪士尼夜間花車遊行模式展演。（南投縣政府提供）

    南投燈會「這投鹿騎遊南投」燈區，以日月潭自行車道為設計靈感，可欣賞充滿詩意的落羽松美景。 （記者張協昇攝）

    南投燈會「這投鹿騎遊南投」燈區，以日月潭自行車道為設計靈感，可欣賞充滿詩意的落羽松美景。 （記者張協昇攝）

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