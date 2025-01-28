台鐵崇德站去年歷經大地震、強颱摧殘 主管小年夜圍爐加菜

台鐵公司替崇德站員工加菜。（台鐵公司提供）

2025/01/28 13:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵崇德站位在北迴線上，去年經歷0403大地震和多個颱風，周遭土石流和落石不斷，堪稱悲情車站。台鐵公司一級主管在昨天（27日）小年夜一起到崇德站圍爐，替員工加菜。

台鐵公司董事長杜微在昨天小年夜與東區營業處處長姜登凡、副處長許民杰、花蓮工務段段長陳浩秋、總務主任吳陳述平、花蓮站站長楊舜安、崇德站站長楊才明、企業工會花蓮分會理事長沈劍平等人利用節前東區業務督導時間，到崇德站與崇德道班，和值班同仁圍爐吃年夜飯。

請繼續往下閱讀...

杜微表示，感謝台鐵人堅守崗位，努力付出，在春節期間提供國人最便捷的交通服務。尤其崇德站去年0403地震後，遭逢颱風及土石流連續侵襲，工務同仁在復原過程中，付出極大的努力，維持著東部交通的動脈，令人感佩。

杜微指出，他也察看了崇德站前新近完成的阻隔設施，未來將持續積極推動北迴線基礎設施安全提升計劃，加強防災軔性，以確保營運安全。

台鐵公司替崇德站員工加菜。（台鐵公司提供）

台鐵崇德站前新近完成的阻隔設施。（台鐵公司提供）

台鐵崇德站前新近完成的阻隔設施。（台鐵公司提供）

台鐵公司替崇德站員工加菜。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法