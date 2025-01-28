新北聯醫春節不打烊！侯友宜慰問值班醫護

市長侯友宜今天來到新北市立聯合醫院三重院區，關心醫護人員與員工狀況。（新北市議員王威元辦公室提供）

2025/01/28 13:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕除夕是家人團聚的重要時刻，部分醫護人員仍在此時守護台灣人民的健康，新北市長侯友宜今天（28日）來到新北市立聯合醫院三重院區關心病患，向醫護人員與員工發送紅包，並送上新春祝福，感謝大家堅守崗位，確保市民安心過春節連假。

侯友宜表示，今天是除夕夜，新北市聯合醫院這段時間24小時為大家服務，剛好遇上流感好發季節，所以他來慰問最辛苦、最忙碌、除夕春節完全沒有休息的醫師跟護理師同仁們，因為他們辛苦地照顧新北市的市民，希望每一個市民都能平安健康，過一個快樂的春節。

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新北聯醫院長項正川表示，為強化新北市醫療量能，聯合醫院積極籌劃新建第三醫療大樓，未來將納入癌症醫療、兒童早期療育、增加手術室及急性病床數等，讓市民從小到大各年齡層都可以接受優質的醫療照護。

他指出，因應全球氣候變遷，新北聯醫積極盤查溫室氣體、引進再生能源並落實循環經濟，目標在2050年前達成碳中和。

項正川說明，為因應春節期間的醫療需求，新北聯醫將提供全天24小時的急診服務。初三（31日）至初四（2月1日）上午加開春節特別門診，初六（2月3日）開始恢復正常門診。

市長侯友宜今天視察新北市立聯合醫院三重院區，關心病人情況。（新北市議員王威元辦公室提供）

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