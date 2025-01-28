「蛇來彰化」迎好運！花在彰化初一開幕 千萬花海搶先曝光

彰化縣春節壓軸大戲「2025花在彰化」大年初一將在溪州公園開幕了，縣長王惠美邀請全國民眾蛇來彰化走春，全年攏有春。（縣府提供）

2025/01/28 13:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚吃過年夜飯、守歲迎新，明天（29日）就是大年初一，彰化縣春節壓軸大戲「2025花在彰化」將在溪州公園熱鬧開幕！

開幕活動縣府精心安排了非洲、南美洲國際表演團體帶來異國風情，還有野餐嘉年華、尋寶抽好禮等多元活動，最吸睛的莫過於千萬朵花卉爭相綻放，搭配夢幻花藝館，營造如同仙境的美景。

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彰化縣長王惠美邀請大家來彰化走春，「蛇來彰化攏有春！」從賞花、看表演到吃美食，大年初一一起漫遊彰化，迎接滿滿的蛇年好運！

今年活動將持續到元宵節（2月12日），全場分為三大展區；主展館以「時嶼」為概念，結合地方人文產業與SDGs理念，用花藝布置成充滿花香的浪漫世界。館內設有動態投影技術「花海希望」互動展區，讓遊客搖身變成花仙子，與花朵來場奇幻邂逅。

小展館則以「植空間」為主題，展期內分3個檔期進行花藝佈展，每次造景都不同，讓每次造訪都有新鮮感，現場還有組合盆栽手作課程和綠生活市集，喜歡DIY的民眾千萬別錯過！

最後是戶外園區，無邊無際的花海讓人目不暇接，五顏六色的花卉搭配數位集章闖關活動，遊客可以一邊賞花，一邊留下甜蜜回憶。

活動期間，大年初一到初五，以及元宵節，將推出不同主題的假日嘉年華，包括野餐日、親子日、寵物日、搖滾日等。初一開場的野餐日，最適合年夜飯後走出家門，帶著家人一起到草地上聞花香、曬太陽，享受輕鬆的家庭時光。

更多活動詳情，可上活動官網查詢。

主展館以「時嶼」為概念，結合地方人文產業與SDGs理念，用花藝布置成充滿花香的浪漫世界。（縣府提供）

花在彰化不僅有美麗的花海，還有壯觀的樹海，帶來生生不息的活力。（縣府提供）

過年來彰化走春賞花，置身繽紛的花海世界，今年花在彰化主展區花藝佈展，美不勝收。（縣府提供）

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