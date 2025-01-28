春節泡湯暖呼呼迎新年 新竹縣溫泉特色景點大搜集

會來溫泉。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/01/28 12:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕冷颼颼的天氣正適合泡湯！新竹縣擁有多處知名溫泉勝地，其中，由尖石鄉公所委外經營的秀巒溫泉公共浴室，以泰雅文化融入建築設計，設有露天大眾池與湯屋，不僅可以享受溫泉，還能欣賞星空夜景，體驗自然與文化交融的獨特魅力。

縣長楊文科表示，新竹縣的溫泉分布於橫山、尖石風景優美的山林地區，不僅能讓人放鬆身心，還可感受當地獨特的文化風情與自然魅力。邀請民眾在熱氣氤氳的泡湯中迎接嶄新的一年，享受一場暖身又暖心的春節假期。

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交旅處長陳盈州指出，新竹縣的溫泉景點各具特色，每一處都能帶來與眾不同的泡湯體驗。尖石鄉除了秀巒溫泉之外，朝日溫泉民宿擁有視野遼闊的大眾池，並設有水療SPA池與蒸氣室，讓旅客在舒適環境中徹底放鬆；館內提供以原住民在地有機食材烹調的特色料理，更添風味與回憶。

天然谷溫泉則以園內的大量椰林和異國花卉聞名，打造出南國島嶼般的熱情氛圍，並推出招牌鱒魚料理，成為許多遊客的心頭好；適合全家出遊的錦屏美人湯館，提供露天風呂、水療SPA、能量石板等多樣設施，並設有和式、西式及家庭湯屋，滿足不同旅客的需求。

石上湯屋以其私密舒適的設計著稱，提供乾淨且溫馨的個人或家庭湯屋，讓旅客能享受放鬆的私人泡湯時光。而會來尖石溫泉渡假村則位於山林環繞之中，以靜謐的自然環境與高品質溫泉設施深受旅客喜愛，是遠離塵囂的絕佳選擇。

交旅處提醒，春節期間，除了石上湯屋除夕當日最後入場時間為下午4時、會來尖石溫泉渡假村除夕及除夕前兩日休館外，其他溫泉會館皆將照常營業。

春節泡湯好選擇，新竹縣溫泉特色景點大公開，圖為天然谷。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣溫泉資源豐富，圖為石上溫泉。（擷取自新竹縣政府官網）

春節泡湯好選擇，新竹縣溫泉各具特色，圖為朝日溫泉。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科邀請民眾在熱氣氤氳的泡湯中迎接嶄新的一年，享受一場暖身又暖心的春節假期。 （記者廖雪茹攝）

由尖石鄉公所委外經營的秀巒溫泉公共浴室。（記者廖雪茹攝）

由尖石鄉公所委外經營的秀巒溫泉公共浴室。（記者廖雪茹攝）

錦屏美人湯。（記者廖雪茹攝）

春節泡湯好選擇，新竹縣溫泉各具特色，圖為朝日溫泉。（記者廖雪茹攝）

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