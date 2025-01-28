意外的同學會！休假所長半路救鷹 同窗好友接力救援

傷鷹似乎活力旺盛，但右腳骨折仍需救治並進一步檢傷。（記者劉人瑋攝）

2025/01/28 12:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣霧鹿所長胡松．伊斯坦達今天回市區住家過年假時，路上巧遇斷腿猛禽，卻促成了自己的「同學會」。胡松．伊斯坦達今早在馬路正中央見到受傷猛禽，冒著車龍往返、上前救下，來接送傷鷹到動物醫院的外包商卻是自己高中室友，同學十年不見，卻因救同一傷鷹再聚首，大過年的「突發同學會」實在驚喜。

據台東莊姓鳥友觀察，受傷猛禽應是鳳頭蒼鷹。傷鷹右腳骨折，但生命力極佳，現已後送野灣野生動物保育協會救治。

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胡松．伊斯坦達今早行經台九線賓朗段時，發現馬路雙黃線上有猛禽掙扎，停車查看才見其一腳骨折，在往來車龍中不斷撲騰、十分危險。胡松立即冒險穿過車流將其救下，想不到自己卻因此左手指被利爪抓傷，頓時鮮血四溢，但他仍不以為意、帶傷鷹返家並去電縣府等待後送。

想不到縣府找來外包商卻是胡松的高中同學，接送傷鷹的是知名生態達人「山豬」呂縉宇，呂說傷鷹斷骨未接好，但似乎正在癒合、癢痛難耐，見人靠近又會拚命反抗，加之猛禽最厲害就是利爪，光是救牠，自己左手大拇指也被利爪深嵌。

兩位老同學見面非常歡喜，又因同樣做出善舉見面，也一同因救鷹掛彩，又是回到「共患難」時，受點小傷只是哈哈一笑。

呂在現今已是知名生態達人，無論上山下海甚至爬樹，平時大都只著一雙夾腳拖，這樣「狂野」的路線，相較說話溫文的胡松大不相同，但胡松說，高中時反而自己才是最頑皮的那類，還跟同學偷抽煙，反而是呂縉宇才是相對最文靜的，印象最深的還是他寫得一手好字，每次自己和同學到處玩樂、搗蛋時，呂上下課時都見他在練字，樣子實在是很文靜乖巧。

呂則說，接獲指示是「在台東市區馬路上的霧鹿所長」，聽了還以為是詐騙電話，「台東人怎會不知霧鹿在山上？」想不到見面卻是老同學，一問之下已當「霧鹿所長」。

十年不見，同學間也有人逝去，二人聊起過往種種，當下似乎回到十五二十時，一切盡付笑談，同學緣份又因接力行善再續，胡松「拾了鷹卻見了山豬（呂縉宇）」，二人馬上聊起同學之事、互開玩笑，惜傷鷹急需後送，互留聯繫方式擇日再敘。

胡松．伊斯坦達馬路中央救傷鷹。（胡胡松．伊斯坦達提供）

兩位老同學互加聯繫擇日再敘。（記者劉人瑋攝）

兩位老同學接力救鷹、一起被鷹抓傷。（記者劉人瑋攝）

傷鷹似乎活力旺盛，但右腳骨折仍需救治並進一步檢傷。（記者劉人瑋攝）

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