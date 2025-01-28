1個讚10元！名醫陳志金「安太座」紅包發文3hr破萬 妻喊話：別心疼他荷包

待人溫暖的ICU醫師陳志金，出了名與妻子感情非常好，甚至從數年前農曆春節開始，他就會在臉書發起以「按讚數換紅包」的活動。（資料照、圖擷取自「ICU醫師陳志金」臉書粉專，本報合成）

2025/01/28 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕待人溫暖的ICU醫師陳志金，出了名與妻子感情非常好，甚至從數年前農曆春節開始，他就會在臉書發起以「按讚數換紅包」的活動來「安太座」，每次都吸引不少看熱鬧網友響應。今（28）日上午，陳志金再度發起這項活動，未料不到3小時就湧入上千人讚按，金額已確定破萬，驚人速度還意外釣出妻子本人喊話。

陳志金在今日上午8點半於臉書粉專「ICU醫師陳志金」發文，他寫道從今年的過年除夕到初二，這3天「宜安太座」，可保來年一整年平安、家庭和睦，還強調「太座安得好，生活沒煩惱！」，同時表示和往年一樣，只要信眾（指粉專粉絲和其他網友）給這篇貼文一個讚，他就會換算成新台幣10元給妻子。

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該文一出，立即湧入大批網友「賞讚」，更留言笑說，「安太座部隊報到」、「手刀來支援太座了」、「按愛心可以加倍變20元嗎？」、「是否可加碼換算成新台幣100元安太座」、「祝阿金醫師新年快樂、金太座荷包滿滿」、「為了金太座的紅包著想，這個不讚不行」、「一定要支持的，可惜只能按一次讚不能多按幾次」。

對此，陳志金也在留言處補充，歡迎大家共襄盛舉，也可以分享自己是第幾次參加「安太座」的活動，並提到今日大家應該都忙著大掃除，沒空按讚、分享也沒關係，隨意就好。另外，他還說「安太座」活動現在開跑了，如果有需要幫忙「添財火」的朋友，也可以標記他，他會帶著金粉們一起支援。

不僅如此，陳志金的愛妻「金太座」本人，也現身留言處向網友們喊話，「小女子我一年就跟阿金拚這一次，絕對不要心疼他的荷包嘿，請各位粉絲朋友『樓頂揪樓下、阿母揪阿爸』幫忙分享按讚，拜託拜託！祝大家除夕團圓愉快」。截至今日中午12點半，該文累積3000多人按讚，「金太座」紅包金額確定至少有3萬元。

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