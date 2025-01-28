苗警善用創新科技工具 春節假期疏導車潮更有力

苗栗警分局利用移動式LED彩色字幕機，提醒用路人所經路段交通現況。（警方提供）

2025/01/28 12:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局苗栗分局針對春節期間大量出遊人潮運用多元科技工具，在轄區風景區及易壅塞路段，利用移動式LED彩色字幕機、即時遠端監控儀器、Google地圖與Look即時影像等設備，及時掌控交通路況，提升疏導交通效率。

苗栗警分局強調，春節連假外出旅遊，如遇路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警及義交指揮循序行進，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

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苗栗警分局指出，員警將移動式LED彩色字幕機架設於適當處所，以手機APP操作變換顯示字幕，除可指引用路人行駛替代路線外，亦可讓用路人即時瞭解前方道路狀況，如壅塞、交通事故等，提早採取各種預備作為，可提升交通疏導效能。

同時在轄區風景區及易壅塞路段勝興車站（苗49與苗49-1線口）、龍騰斷橋（苗49與苗51-1線口）裝設遠端監控設備，結合APP即時監控車流，遇有路況即時派遣警力到場處理，並可兼顧防制危險駕車及轄區治安監控。

此外，結合Google地圖與Look即時影像，民眾能隨時掌握交通狀況與周邊環境資訊，便於規劃行程。同時，可藉此技術即時掌握事故現場，迅速進行交通指揮及治安維護工作。

苗栗警分局在三義鄉勝興車站、龍騰斷橋等易壅塞路段，裝設遠端監控設備，結合APP即時監控車流。（警方提供）

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