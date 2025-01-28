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    全台冷吱吱！ 颱風論壇曝低溫排行：只有3.6度

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日低文排行榜，指出最冷的地方是新北石碇，只有3.6度。（資料照）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日低文排行榜，指出最冷的地方是新北石碇，只有3.6度。（資料照）

    2025/01/28 13:06

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寒流發威，今（28日）晨全台平地幾乎都降至10度以下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今日低溫排行榜，指出最冷的地方是新北石碇，只有3.6度。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，寒流發威，全台凍冷，這波寒流威力十足，全台非常寒冷，眾多測站都在10度以下！隨著各地轉乾燥、放晴，今天夜晚至明天清晨，輻射冷卻開外掛加持下，全台灣依舊非常嚴寒，入夜後各地氣溫快速下降，普遍降到8至10度，尤其平原空曠區、內陸近山區、丘陵地，低溫下探4至7度，提醒大家務必注意保暖，小心低溫對健康的威脅哦！

    粉專列出全台低溫排行榜，新北石碇3.6度、苗栗公館4.3度、彰化芬園4.7度、新北樹林4.7度、台北北投5.2度、基隆七堵5.3度、苗栗三灣5.3度、新北汐止5.5度、桃園大溪5.5度、台中霧峰5.5度、嘉義東區5.7度、雲林古坑6.0度、台南新化6.1度、台北文山6.1度、南投草屯6.2度、新北五股6.4度、桃園蘆竹6.4度、苗栗銅鑼6.4度、彰化田中6.6度、南投名間6.7度、台南白河6.7度、新北雙溪6.8度、台北大安6.8度、宜蘭三星6.9度、新北石門6.9度。

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