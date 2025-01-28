限定版！台北燈節搭雙層巴士 賞燈逛夜市

台北市雙層巴士推出燈節限定的「雙層巴士賞燈YES！專車」。（雙層觀光巴士業者提供）

2025/01/28 11:44

〔記者何玉華／台北報導〕2025台北燈節將於春節假期最後一天2月2日登場，舉辦至2月16日，活動主場區在台北西區，台北市雙層巴士推出燈節限定的「雙層巴士賞燈YES！專車」，行經燈節主要路線，讓民眾以不一樣的高度感受視覺饗宴。

2025台北燈節以西門町為主場，主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂前廣場，除了「主燈區」外，還有「西門展區」、「中華路展區」及「北門展區」共4大展區；台北雙層觀光巴士推出限定版的賞燈專車，首發在2月1日至2月16日，每天有3個班次，分別是晚上8點、8點30分、9點從台北車站發車，全程約1小時。

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雙層觀光巴士從台北車站出發，沿著燈節主要展區中華路行駛，繞行西園路龍山寺後再回到中華路上往北，沿途可欣賞到在中山堂的主燈秀；接著開往南京圓環的寧夏夜市，讓賞燈完的民眾可以品嘗美食大快朵頤。

此外，除了觀光巴士賞燈節逛夜市，台北雙層餐車也在燈節期間推出「賞燈餐車」，每天兩個時段晚餐餐期，供應知名台菜餐廳「稻舍食館」精緻的大稻埕懷舊料理，讓民眾沿著中華路，以高度4.2公尺的視角，欣賞兼具創新與傳統燈藝的燈火輝煌，感受燈節的藝術視覺。回程沿線經過大小巨蛋，以及台北市東區精華地段，最終返回台北車站。相關資訊可參考台北雙層巴士官網。

台北雙層餐車也在燈節期間推出「賞燈餐車」。（雙層餐車業者提供）

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