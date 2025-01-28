苗縣大湖草莓進入品質最佳的二期果 農曆連假採果正當時

苗栗縣大湖鄉草莓，農曆春節連假期間正是品質最佳的第二期果，果實碩大，採果正是時候。（記者張勳騰攝）

2025/01/28 10:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉是全國草莓重要產地，惟去年受天候等影響，產量比往年少約2成，但莓農加強田間管理，仍維持一定品質，農曆春節期間正好是品質最好的二期果產期，果實碩大，觀光果園自採價也維持平穩，每台斤600元，農曆春節連假前往採果正是時候。

民眾除採草莓，也可到大湖農村休閒酒莊走走，品嘗各式的草莓製品，甚至可到薑麻園休閒農業區內的聖衡宮、出關步道走春，若運氣好的話，還可以欣賞到雲海景致；天氣寒冷，也可到泰安溫泉區泡湯，紓緩筋骨，都是春節連假休閒好去處。

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大湖地區農會人員指出，大湖草莓種植面積約450公頃，近年來不少莓農轉種高架草莓，面積約有30公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，每年的12月至隔年的4月初為產期，可分四期果。

農會人員說，今年的草莓在去年10、11月份時受氣候影響，莓苗死亡率高，後來又受萎凋病感染，產量比往年少2成，但多數莓農加強田間管理，草莓仍維持一定的品質。

莓農說，目前已進入第二期果，最近因天氣日夜溫差大，果品碩大，品質不輸以往，自採價每台斤600元，也維持平穩，欲品嘗草莓者，春節連假前往採果，正是草莓品質最佳季節。

苗栗縣大湖鄉草莓，農曆春節連假期間正是品質最佳的第二期果，果實碩大，採果正是時候。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大湖鄉草莓進入盛產期，吸引不少親子前往採果。（記者張勳騰攝）

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