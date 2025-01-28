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    歡樂宜蘭年除夕守歲活動今晚9點半登場 邀「韓國鼓貓」與民眾守歲迎新年

    今天是除夕，宜蘭特有的歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將於晚間9點30分在中興文創園區登場。（資料照，記者游明金攝）

    今天是除夕，宜蘭特有的歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將於晚間9點30分在中興文創園區登場。（資料照，記者游明金攝）

    2025/01/28 08:59

    〔記者游明金／宜蘭報導〕今天是除夕，宜蘭特有的歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會，今晚9點30分在中興文創園區登場，除傳統起爐儀式，今年更邀請到遠道而來的「韓國鼓貓」等藝人團體演出，與大家一起守歲迎新年！

    宜蘭縣政府自1994年辦理「歡樂宜蘭年」活動，今年邁入32年，活動有起爐儀式、守歲晚會、賀歲迎新與歡樂宜蘭年紀念紅包發放，號稱是全國歷史最悠久，且是唯一慶祝農曆新年的圍爐守歲活動，文化局表示，希望讓宜蘭成為全國在春節期間最有年味的地方。

    今年活動在中興文創園區舉辦，縣府文化局表示，除夕晚會結合傳統與創新、在地與國際，將民俗與音樂結合，重新詮釋宜蘭文化新面貌，特別邀請來自國際知名表演團體「韓國鼓貓」，一同營造跨國界的節慶氛圍。

    文化局指出，韓國鼓貓是國際知名的打擊樂表演團體，是「全球唯一」由女性組成的打擊樂團，活力奔放，節奏明快的鼓聲和超高速電音，結合傳統與現代科技的表演，在英國愛丁堡表演時獲獎，得到國際好評！

    「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會從9點半登場，一直持續到深夜12點；起爐祈福儀式安排「旋舞炎劇團」帶來的《守歲舞燄、祈福蘭陽》及九天民俗技藝團的《薪傳鼓藝》為宜蘭年起爐祈福開場。緊接著有原子少年VERA、陳華、陳芳語、韓國鼓貓、同根生與許富凱等眾多藝人與團體精彩演出。

    除了演出，活動會場還安排有春市集、台語闖關遊戲、年節主題燈飾等；縣府邀請全國民眾今晚一起來中興文創園區欣賞演出、玩遊戲、寫祈福卡及拿紀念紅包，大家一起守歲迎新年。

    今天是除夕，宜蘭特有的歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將在中興文創園區舉行。（資料照，記者游明金攝）

    今天是除夕，宜蘭特有的歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將在中興文創園區舉行。（資料照，記者游明金攝）

    歡樂宜蘭年活動邀韓國鼓貓與大家圍爐守歲迎新年。（宜蘭縣文化局提供）

    歡樂宜蘭年活動邀韓國鼓貓與大家圍爐守歲迎新年。（宜蘭縣文化局提供）

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