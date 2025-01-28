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    雲林鄉親快筆記 全縣20鄉鎮市春節清運時間看這裡

    雲林縣政府彙整20鄉鎮市一般沿線垃圾清運時間，供民眾們參考。（雲林縣政府環保局提供）

    雲林縣政府彙整20鄉鎮市一般沿線垃圾清運時間，供民眾們參考。（雲林縣政府環保局提供）

    2025/01/28 08:54

    〔記者李文德／雲林報導〕因應春節連續假期，雲林縣政府環保局彙整20鄉鎮市垃圾清運時間，大多數鄉鎮市公所大年初一至初四停止一般沿線垃圾清運，初五開始恢復正常清運。環保局呼籲民眾做好分類工作，詳細清運可詢問當地清潔隊，一同維護居家環境。

    大年初一至初五停收垃圾，有斗南鎮、大埤、古坑、二崙及褒忠鄉，至於斗六市、虎尾、西螺、土庫鎮、莿桐、林內、東勢、元長鄉則是初一至四停收。

    台西鄉初一、二、四、五停收、崙背鄉為初一、二、四停收垃圾，四湖、水林鄉為初一至三停止收運，初四正常清運，不過到了初五亦停止清運。

    至於口湖鄉、北港鎮則是初一至三、五停止清運，初四調整清運時間，另外麥寮鄉除了初一、五停止清運外，初二至初四調整清運時間。

    環保局表示，各公所時間都是經由公所考量當地垃圾需求而訂定，請民眾們多加配合，因停收時間較久，回收、一般垃圾務必要做好清潔及分類，減少臭味及蚊蟲、蒼蠅孳生。至於更加詳細的清運時間，可以致電至各清潔隊詢問，或者根據縣府彙整的時間圖上，掃描QR Code便能查詢得到。

    雲林縣政府還提供風景區、公共場所清運時間表。（雲林縣政府環保局提供）

    雲林縣政府還提供風景區、公共場所清運時間表。（雲林縣政府環保局提供）

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