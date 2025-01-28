除夕休園不要白跑！太平山今晨雪停 金黃陽光灑落雪地不勝收

太平山今晨雪停了，但金黃陽光灑落雪地，依舊美不勝收；今天除夕休園，提醒遊客不要白跑。（太平山莊提供）

2025/01/28 08:08

〔記者游明金／宜蘭報導〕入冬首波寒流發威！海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨天下雪了，形成一片雪白世界。今晨氣溫仍低，約零下3度左右，轉為乾冷，水氣不足，雪已經停了但路面結冰，金黃陽光灑落雪地，景色依舊美不勝收。不過今天除夕，太平遊樂區休園，明天年初一上午8點才開放入園，遊客可不要白跑了。

太平山國家森林遊樂區昨天溫度約在零下一度至二度之間，戶外的感測器還被凍壞了，因水氣充足，從清晨5點許雪與冰霰交雜，地面結冰結霜，處處可見霧淞、雪地美景，上午9點許，積雪厚度約3公分，北國雪白風情，讓遊客喜出望外，開心地在引擎蓋上寫下「新年快樂」慶祝！

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今天清晨，太平山溫度仍低。太平山莊表示，受冷氣團影響，今早清晨山區溫度為零下3度，因水氣不足，已沒有下雪與冰霰情況，但地面上還是有結冰，樹上還是有一些霧淞，不過今天除夕全區休園，提醒遊客不要到園區追雪追景。

太平山莊指出，園區明天初一上午8點才重新開放入園，請民眾隨時關注官網及FB粉專最新訊息，初一開園當日，若持續低溫，致路面結冰，需啟動道路管制，將再發布訊息，遊客也要注意保暖。

太平山今晨雪停了，但金黃陽光灑落雪地，依舊美不勝收。（太平山莊提供）

今天清晨雪雖停了但積雪未退，太平山國家森林遊樂區仍是雪白世界。（太平山莊提供）

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