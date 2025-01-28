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    首頁　>　生活

    DeepSeek傳當機災情 官方稱遭大規模網路攻擊

    2025/01/28 04:21

    〔中央社〕中國新創公司深度求索（DeepSeek）今天表示，由於自家開發的人工智慧（AI）助理DeepSeek遭受大規模網路攻擊，公司正限制新用戶註冊。

    深度求索公司將DeepSeek服務中斷和新用戶無法註冊等問題的原因，歸咎於「大規模惡意攻擊」。除了今天的當機災情，DeepSeek昨天也出現當機狀況。

    彭博（Bloomberg News）報導，深度求索公司指出，截至中國當地時間27日晚間9時32分，部分問題已獲得解決，此時距離公司首次揭露當機災情已過了逾1小時。

    法新社報導，DeepSeek在美國的蘋果公司App Store下載排行榜大獲成功，造成AI相關的科技巨頭股價今天暴跌。

    DeepSeek訓練成本低廉，且從編寫複雜程式到解決困難的計算，其能力不遜於競爭對手，這讓業內人士感到驚訝。

    DeepSeek官方曾表示，訓練DeepSeek其中最新一款模型的成本為560萬美元，相比之下，AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）去年曾說，打造一個AI模型需花費1億至10億美元。1140128

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