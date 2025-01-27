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    寒流來襲！保暖物資湧入楠西災區 收容中心安排醫師駐診

    寒流來襲，市府將保暖物資送至楠西的收容中心，照顧災民。（記者吳俊鋒攝）

    寒流來襲，市府將保暖物資送至楠西的收容中心，照顧災民。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/27 22:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔21日發生芮氏規模6.4的地震，緊鄰的台南楠西房舍毀損嚴重，有住戶被迫撤離家園，今天是小年夜，由於寒流來襲，各界保暖物資湧入，市府也在收容中心安排醫師駐診，照顧災民的健康。

    民進黨立委郭國文今天也繼續送愛到山區，將募集到的2車保暖物資，載運至玉井公所，配發給有需要的災民，避免受凍。

    民進黨立委陳亭妃則到楠西北極殿，為鄉親準備小火鍋驅寒，也送睡袋到收容中心，讓災民保暖；並至玉井發放600箱泡麵。

    楠西災民收容中心在綠柏園觀光工廠，現場增設醫療站，提供初步的診治、用藥，以及健康監測等服務，副市長趙卿惠今天視察，了解運作狀況。

    到大年初五，市府安排了林哲毅、許以霖、吳政達等3位醫師來協助災民，每天1人駐診收容中心，目前居民健康狀況良好，僅少數出現輕微的咳嗽或腹瀉，都已獲得妥善處理。

    市府跨局處整合，在玉井成立災害應變前進指揮所，今天正式啟動，提供最即時的人、物力調度，並快速處理居民安置、復建等問題。

    餘震恐危及居住安全，市府緊急盤點可收容處所，以因應後續需求，且為落實受災戶的照顧，也緊急募集睡袋、棉被與外套等物資，可以溫暖過年。

    目前市府災民慰助金的發放已796戶，累計逾1823萬元，協助農損申報131戶，媒合水塔修理52件、水電修理108件；還提供心理諮商，服務344人、資源連結509次。

    楠西的災民集中安置在綠柏園觀光工廠，目前103人，並再增設隔屏與帳棚，提高收容量能；玉井則是7人，都暫住華都客棧。

    市府在綠柏園收容中心安排醫師駐診，為災民健康把關。（記者吳俊鋒攝）

    市府在綠柏園收容中心安排醫師駐診，為災民健康把關。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委郭國文（右）將募集到的保暖物資送到玉井，配送給有需要的災民。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委郭國文（右）將募集到的保暖物資送到玉井，配送給有需要的災民。（記者吳俊鋒攝）

    市府在綠柏園再增設隔屏與帳篷，提升收容量能。（記者吳俊鋒攝）

    市府在綠柏園再增設隔屏與帳篷，提升收容量能。（記者吳俊鋒攝）

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