經營近60年！ 台北公館「東南亞秀泰影城」歇業倒數

東南亞秀泰影城將於2025年1月31日正式結束營業。（資料照）

2025/01/27 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市公館商圈的東南亞秀泰影城，近日於官網公告，將於2025年1月31日正式結束營業。這座經營近60年的戲院，曾是學生族群與影迷的共同回憶，如今傳出歇業消息，引發許多影迷及在地居民的不捨。

綜合媒體報導，東南亞秀泰影城的前身是「東南亞戲院」，於1966年5月開幕。當時由退伍榮民李景然、吳求劍等人，集合200多位退伍軍人集資520萬元創辦。戲院之所以取名為「東南亞」，是為了紀念他們在中國西南邊境及緬甸征戰的歲月。

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初期，東南亞戲院以放映物美價廉的二輪西洋片為主，深受學生族群歡迎，迅速成為台北市二輪戲院的龍頭。在最盛時期，其他郊區戲院需要等東南亞戲院播映完畢後才能接檔。這座戲院不僅是影迷的天堂，更是公館商圈的一大地標。

2015年，東南亞戲院由秀泰影城接手經營，經過翻新後更名為「東南亞秀泰影城」。雖然外觀改頭換面，但「東南亞」這個名字依然保留，象徵著對榮民創業精神的延續。然而，2022年戲院建物被建設公司以8.8億元收購。最終，秀泰影城將於2025年1月31日正式歇業，為這座近60年的戲院劃下句點。

秀泰影城行銷協理張珉嫻表示，由於影城租約到期，加上地主有都更計劃，因此經評估後決定不再續約。至於未來重建後是否有機會再度回歸，她則表示「不排除任何可能性」。

另外，影城貼出的公告中提到，持有東南亞秀泰影城有效期限票券的觀眾，仍可至全台秀泰影城使用，並感謝多年來影迷的支持。而1月31日當天的最後一場電影，將成為這座影城告別歷史舞台的謝幕演出。

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