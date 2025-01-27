開抓了！ 攤販賣「吉伊卡哇」盜版商品 罰款還要法辦

69歲林男在愛河灣周邊道路擺攤販售未經授權的吉伊卡哇商品，不僅被警方依違規擺攤開罰，因代理商已報案，也被函送法辦。（民眾提供）

2025/01/27 21:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」人氣太夯，除了官方授權高雄限定的周邊商品外，不少攤販也搶這股商機，違規設攤販售未授權的吉伊卡哇盜版商品，高雄市長陳其邁今（27）日受訪表示要針對侵權行為偵查和取締，警方下午即抓到林男（69歲）違規擺攤販售，不僅要被開罰，還被函送法辦。

苓雅分局成功所指出，吉伊卡哇代理商向警方舉報，疑似有攤商涉嫌違規設攤且陳列販售未授權吉伊卡哇周邊商品。警方成立專案小組，配合高雄市觀光局、高雄流行音樂中心管理人員及吉伊卡哇代理商進行查處。今日下午4點49分巡經英雄路、海邊路口時，發現林男於海邊路旁違規擺攤，經上前盤查，確認林男陳列販售無官方合法授權的吉伊卡哇周邊商品。

請繼續往下閱讀...

警方表示，林男在未經許可的路違規擺攤行為，可處1200元至2400元罰鍰，現場製單舉發。另林男未取得授權陳列販售周邊商品行為，違反著作權法，經代理商指認後，林男詢後函送高雄地檢署偵辦。

高雄市觀光局今日表示，吉伊卡哇授權商昨日已正式報案，警察局已受理報案並將進行查核調查，將協同授權商及高流工作人員持續針對流動攤販進行取締，並扣押侵權物品。並呼籲民眾尊重著作權，吉伊卡哇周邊商品除了音浪塔1樓的商品快閃店之外，高雄限定商品在16號碼頭、兔兔氣膜旁邊販售。

吉伊卡哇商品在高流有快閃店販售高雄限定的授權商品，其他未經授權的商品，警方將嚴加取締。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法