台南楠西傳出疑似假災民冒領物資 警方回應了...

台南楠西是重災區，各界愛心物資陸續湧至。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/27 21:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔21日發生芮氏規模6.4的地震，緊鄰的台南楠西也劇烈搖晃，家園毀損嚴重，各界愛心物資湧至，卻傳出假災民領物資，甚至重複拿取，被以「搜刮」來形容，網友痛批「趁火打劫」，有的當場被拆穿，竟然回嗆志工，誇張行徑引發議論，玉井警分局查訪後，初步認定是發放管制的問題，並未涉及刑責。

楠西是地震重災區，愛心物資持續湧入，發放時卻發現有疑似外地民眾也混進排隊人潮，還重複領取，甚至一次搬走多份。

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還有疑似假災民怕被認出，遮起車牌，領了就跑，更出現1對外地來的夫婦當場被拆穿，竟惱羞成怒回嗆，並與發放的志工吵了起來，讓人傻眼。

玉井警分局今天指出，針對冒領一事，目前尚未接獲地方鄉親與賑災相關單位的報案，初步釐清，爭議是在民間物資站所發生，現場並沒有收受者的造冊名單。

警分局強調，由於是讓民眾自行去領用物資，出現重複或大量拿取的情事，該行為屬發放管制問題，未涉及刑責。

警方將持續配合區公所發放物資的秩序維護，並加強災損嚴重區、收容安置處，以及各物資站等周邊巡邏與守望，安定民心。

玉井分局長劉柏陞也呼籲，愛心物資應優先讓有需要的災民領取，一般鄉親若有任何需求，可以向居住所在地的里辦公室洽詢。

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