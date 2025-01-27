高雄走春攻略大公開 吉伊卡哇、三山燈會全都要

今日高雄天氣寒冷，但仍有不少遊客前往愛河灣一探吉伊卡哇大型氣膜的超萌魅力。（記者許麗娟攝）

2025/01/27 19:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕金蛇年到高雄走春，除了愛河灣的「吉伊卡哇」人氣最高，旗山燈會、岡山燈藝節、鳳山光之季的三山燈會各具特色，高雄市觀光局特別推出「高雄好玩卡3日券」，要讓遊客到高雄不用做選擇，山海河港景點可以全都要！

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年冬日遊樂園特別邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」3位小可愛們來到高雄，吉伊卡哇身為主角，會出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面，小八貓在靠近高流音浪塔前海面，兔兔則會出沒在碼頭樂園，還有親子碼頭樂園、市集及周邊系列活動，夜晚搭配高流的燈光秀，更有年味！

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除了冬日遊樂園外，高雄旗山燈會、岡山燈藝節、鳳山光之季的三山燈會，以及佛光山春節平安燈會都有精彩活動，佛光山今年更首創AR沉浸式體驗，用震撼人心的光影盛宴取代煙火。

高雄各地也有特色市集，鹽埕埔站的春節趕集、高流海音館「什麼玩YEAR」新春市集、音浪塔伴手禮市集、海風廣場以及珊瑚群礁的市集、文化中心金蛇年遛市集、高美館的好好手感微笑市集、蓮池潭新春年街等熱鬧新春市集；駁二藝術特區大藝廊道的駁二小夜埕，更聚集約300攤手創與美食店家，還有多場表演活動，新年可前往湊熱鬧、感受歡樂氛圍。

此外，觀光局特別於春節期間，在愛河、旗津、蓮池潭、金獅湖、崗山之眼和月世界等景區設置結合傳統年節氣氛、融入蛇年創意的超大斗方春聯，誠摯邀請民眾過年期間到風景區走春拍照添好運。

旗津貝殼館、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園，僅除夕休館，春節期間皆正常開放，崗山之眼每日夜間6點至10點會點亮絢麗燈光。蓮池潭「城邑左營慈濟宮」的龍虎塔整修工程亦已圓滿完工，廟方特別設計夜間燈光，可體驗龍虎塔的全新魅力。澄清湖大門入口廣場每日上午8、10點，以及下午4點到9點的整點有中央水舞噴泉表演。

觀光局進一步指出，若喜歡體驗手作或是知性過年的民眾，推薦至紅毛港文化園區、大東藝術文化中心、旗山糖鐵故事館、九曲堂鳳梨工廠、哈瑪星鐵道文化園區、鳳儀書院、逍遙園、衛武營國家藝術文化中心、國立科學工藝博物館等，過年期間皆有特別的藝文表演或手作DIY活動，亦可了解高雄文化與發展歷史。

壽山動物園大年初一至初五推出「蛇來壽山賀新春」系列活動，園區不僅設置應景打卡點，更祭出全國12歲以下兒童免費入園重磅優惠。

觀光局提醒，過年期間人車壅擠，鼓勵民眾可多利用大眾運輸工具，便利又省時；推薦高雄旅遊神卡「高雄好玩卡3日券」，旅客在三日內持卡可盡情探索高雄，於22個熱門景點中任選5個景點，搭配48小時交通無限暢遊，還能兌換限量龍虎塔紀念杯，原價2169元，特價只要1400元。

愛河灣市集人潮相當多。（記者許麗娟攝）

高雄冬日遊樂園設置共計25座遊樂設施，要讓小朋友玩到不想回家。（高雄市觀光局提供）

2025佛光山燈會，以AR沉浸式體驗取代煙火。（佛光山提供）

鳳山光之季，點亮鳳城與曹公圳。（鳳山區公所提供）

旗山老街上的燈會小龍，可愛度爆表。（旗山區公所提供）

旅遊神器高雄好玩卡3日券，一卡在手，高雄暢遊。（旗山區公所提供）

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