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    今年貼春聯最旺時間曝 貼對好運「蛇」出來

    明天除夕春聯這時間前貼最旺，貼對好運「蛇」出來。（記者蘇孟娟攝）

    明天除夕春聯這時間前貼最旺，貼對好運「蛇」出來。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/27 19:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節到，明天就是除夕闔家圍爐團聚好時光，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今年貼春聯的最佳時間是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，這時間貼換春聯最助運，他提醒貼春聯前一定把舊春聯撕下來、撕破，除舊再佈新，有助一年好運「蛇」進來。

    楊登嵙指出，農曆新年家家戶戶都會貼新年春聯增加喜慶氣氛，但春聯不能隨意亂貼，否則反而會招來不吉利。

    他說，2025年1月23日（農曆12月24日）送神之日起，就是展開新年大掃除的好時機，一直到除夕當天，家裡都要打掃得乾乾淨淨，才能貼上春聯迎接新的一年。

    至於貼春聯的最佳時間點是除夕清晨6時到中午12時之間，楊登嵙說，因為此時陽氣最為旺盛，此外，中午12時過後要拜祖先和地基主，因此除夕中午12時前貼春聯最理想，這時貼春聯最助運勢。

    楊登嵙說，貼新春聯前一定要先把舊春聯撕下並撕破，象徵除舊布新，千萬別直接把新春聯覆蓋在舊春聯之上。

    至於門口大門貼春聯要貼單數，單數象徵吉祥，不能貼雙數，單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

    至於上下聯勿貼錯，貼春聯時由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊，龍邊位序較大，要重，虎邊位序較小，要輕，通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯，萬一發現上下聯的尾字都是平聲（即國語的第一聲或第二聲），那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重者）為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

    其餘注意事項包括，大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等，在門口貼春容易招來爛桃花，另大門口不倒貼春聯，依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。

    明天除夕春聯這時間前貼最旺，貼對好運「蛇」出來。（記者蘇孟娟攝）

    明天除夕春聯這時間前貼最旺，貼對好運「蛇」出來。（記者蘇孟娟攝）

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