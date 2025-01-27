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    除夕國道9大塞車地雷路段曝 南下車流估1.2倍

    高公局建議，除夕國道南向用路人下午時段出發。（資料照）

    高公局建議，除夕國道南向用路人下午時段出發。（資料照）

    2025/01/27 18:48

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（28日）除夕國道仍有管制措施，交通部高速公路局也指出，預測9處路段是重點壅塞路段要注意；另外，南向交通量預計會達到53百萬車公里，大約是平日年平均的1.2倍。

    高公局說，預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

    另外，明天國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等，高公局也建議南向用路人下午時段出發，節省寶貴點間。

    今天下午12點32分，國3南向68.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及外路肩車道，下午12點58分排除，造成後方車流回堵3.5公里；14點42分，國1南向164.1公里處1發3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15點14分排除，造成後方車流回堵4公里。

    另外，15點08分國1南向153.8公里處，發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，下午15點21分排除，造成後方車流回堵2公里均導致車輛回堵，都已排除。

    明天中部國道預測狀況。（高公局提供）

    明天中部國道預測狀況。（高公局提供）

    明天北部國道預測狀況。（高公局提供）

    明天北部國道預測狀況。（高公局提供）

    明天南部國道預測狀況。（高公局提供）

    明天南部國道預測狀況。（高公局提供）

    除夕國道交通管制。（高公局提供）

    除夕國道交通管制。（高公局提供）

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