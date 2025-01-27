新竹城隍廟旁老店「闆娘湯勺對嘴試喝再上菜」 超噁影片曝光！

常客目睹老闆娘以嘴巴直接接觸湯勺試喝，甚至將含有口水的湯再倒回鍋中。（圖擷取自Threads）

2025/01/27 19:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太噁了！新竹城隍廟附近老字號美食店爆發衛生爭議，常客在網上發文控訴，親眼目睹老闆娘以嘴巴直接接觸湯勺試喝，甚至將含有口水的湯再倒回鍋中。影片曝光後，引發大量網友撻伐。

網友在Threads上發文指出，我和朋友都是這間店的常客，「以前店家態度和衛生都沒有現在如此糟糕，但現在店家卻常常很跩地仗著自己是新竹老字號美食來我行我素，之前不開發票還被檢舉到今年才開發票。」

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原PO寫道，親眼看見老闆娘將碰過嘴的湯匙再放回去湯裡面端出去給客人後，原本還很餓的說，看到直接反胃。有沒有辦法能檢舉店家，「不管你食物好不好吃，衛生絕對是底線的底線」。

根據《三立新聞》報導，店家回應聲稱涉事的湯「是準備給親友食用」，因此才有直接用嘴試湯的情況。不過，這樣的說法並未獲得原PO及多數網友的認同，紛紛留言說，「換個湯匙都懶」、「不知道現在還有流感還沒傳開來嗎？先接受調查再來洗白吧」、「餐飲業在後台什麼鬼事都有，這在前台直接大方秀出來」、「這真的太誇張了啦，完全沒有衛生觀念有沒有常識耶」。

然而，原PO更指出，影片拍攝之前，曾親眼目睹老闆娘以大湯勺試喝店內後方的兩鍋湯。對此，新竹市衛生局說，已接獲民眾反映，將派員依《食品良好衛生規範準則》稽查，確認是否符合相關規定。截至目前，涉事店家尚未針對此爭議提供進一步說明。

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