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    台中逢甲夜市春節不打烊 必吃美食推薦

    中市逢甲夜市春節期間不打烊。（市府提供）

    中市逢甲夜市春節期間不打烊。（市府提供）

    2025/01/27 18:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前到台中原訂到逢甲夜市大啖小吃，因圍觀人潮擠爆，一家都未吃到就離開，台中市經發局考量今年春節連續假期長達9天，夜市春節期間不打烊，列出逢甲夜市好評推薦、必吃的排隊美食推薦，讓民眾相揪迺夜市。

    逢甲觀光夜市主委凌森耀表示，逢甲觀光夜市美名享譽國內、外，夜市去年也獲頒經濟部五星優良市集認證肯定，全長300公尺超過100家的美食攤位，攤攤更獲得經濟部樂活名攤星級以上肯定。

    他舉例獲五星金賞樂活名攤殊榮、台中鍋烤節巷弄美食組冠軍的「激旨燒き鳥」，不管是基本的蔥段或肉片，或是水梨、蘋果等各式水果，甚至是麻糬、泡菜、糯米腸等創意串燒，吸引不少人聞香而來。位在逢甲夜市入口處的「日船章魚燒」，日前也吸引黃仁勳安排的首站美食，每一顆章魚燒包裹上滿滿的高麗菜內餡，再佐上美乃滋跟芥末，甜甜鹹鹹又帶有一點嗆辣的滋味，讓人沒辦法拒絕它的美味。

    凌森耀另指出，獲得四星樂活名攤肯定的「牛B葫蘆王」，以新鮮水果為基底，裹上無色素的蜂蜜糖衣，酸中帶甜的滋味相互搭配；同樣四星的「金莎蛤仔」，新鮮蛤蠣加入自製的獨門醬汁秘方一同翻炒，起鍋後再灑上秘密武器金莎與羅勒，也極吸引人氣。

    此外還有不少排隊美食，如元老級攤位「阿華黑輪」、「黃記麻油雞」、「逢甲溫家地瓜球」、「懶人蝦」及「品冰瀑彎豆冰」、「將軍滷味」等，均是老饕美食名單。

    經發局補充，農曆春節是個適合出遊的假期，台中擁有許多豐富的魅力景點，也有許多令人難以忘懷的美食小吃，可以滿足大家的味覺，新春期間歡迎大家來台中，也來逢甲迺夜市品嘗好滋味

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