玉山清晨降雪 山友寒風中登頂 飽覽冰封美景

玉山小年夜的清晨開始下雪，玉山主峯被冰封起來。（Sandra Dai提供）

2025/01/27 18:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是8年來最冷的小年夜，平地冷颼颼，玉山從清晨開始降雪，有經驗的山友Sandra Dai在雪中成功登頂，她說，由於清晨降下新雪，鬆軟好走，直到最後400公尺才上冰爪，鐵棚區風勢強勁，須步步為營，沿途飽覽冰雪美景，十分值得。

Sandra Dai表示，玉山排雲山莊是從清晨5時開始下雪，清晨從排雲山莊出發攻頂，因為是剛下的雪，沒有硬冰，所以很好走，一直到鐵棚（鐵籠）區，尤其是主北叉，因為強勁風勢，必須死命拉住鐵鍊不放。

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雖然路上有濃霧，但依然可欣賞到美麗雪景，靠近主峰頂的路段，積雪約5至20公分不等，每一步踩下都要確認可以踩踏，以免踏到邊坡的積雪滑落下去，登山新手勿試。而登頂後發現玉石主峰石碑也被冰雪封住，玉山主峯的字樣，還要用手把冰雪擦掉才看得到。

Sandra Dai說，除夕開始應該會有好天氣，但高山積雪最怕太陽照射融化，但沒融完的晚上降溫又再度結冰，反覆幾次會變硬冰，因此山友要特別小心。

Sandra Dai提醒近日登玉山的山友，上山時技術型冰爪、岩盔不可少，衣物則要防雪防潑水，並注意保暖。

山友Sandra Dai行經鐵棚區，發現該區已是冰凍世界，而該區風勢強勁，必須步步為營。（Sandra Dai提供）

山友Sandra Dai裝備齊全，攻上玉山主峰。（Sandra Dai提供）

玉山上變成冰封世界，指示牌上的積冰可以看出風勢有多強勁。（Sandra Dai提供）

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