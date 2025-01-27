改造街友儀容翻轉刻板印象 桃市翻新沐浴間、提供義剪

桃市府社會局結合民間單位，將北區遊民外展中心老舊的盥洗設備全面更新，讓「永樂沐寓」成為街友們煥然一新的基地。（社會局提供）

2025/01/27 17:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市目前列冊在案街友約有200人，社會局結合民間團體力量，提供沐浴、更衣、服儀，改造街友外貌儀容，除了遊民外展中心提供沐浴設備、行動沐浴車定點巡迴街友聚集熱區、每月義剪服務，也不定期結合民間單位捐贈衣、鞋更換，社會局長陳寶民表示，街友儀容乾淨整潔了，有助翻轉民眾刻板印象，但最終目標仍是希望協助街友「脫遊」。

社會局表示，桃園市街友主要露宿地包括桃園區文昌公園、朝陽公園及中壢區中正公園，為顧及市容及街友的居住自由，自2021年起於露宿地設置置物櫃，白天將棉被等隨身行李收起，等到晚上再去取出，避免影響公園的使用，另為協助街友沐浴，行動沐浴車定點巡迴於露宿熱點，並結合釋宗皇師父將北區遊民外展中心老舊的盥洗設備全面更新，讓「永樂沐寓」成為街友們煥然一新的基地，服務對象陳大哥說：「中心洗澡變方便之後，我都常常來報到，洗完心情都很好。」

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「永樂沐寓」除了盥洗功能，也結合桃園市女子美容商業同業公會等單位，合作「安心剪」方案，於每月最後1週的週三下午3點到5點提供義剪服務，並有民間單位捐贈的衣、鞋可以更換。

陳寶民表示，街友各有不為人知的故事，他經常到聚集熱區與街友聊天，看到街友鬍子長長了，就鼓勵他把鬍子剪一剪、整理一下儀容，社會局也提供福利評估、就業服務處等就業諮詢，協助街友增加社會適應力，最終希望能協助街友達成「脫遊」目標，桃園市已有不少街友成功「脫遊」，回歸到家庭或是就業。

桃市府社會局結合民間單位，將北區遊民外展中心老舊的盥洗設備全面更新，讓「永樂沐寓」成為街友們煥然一新的基地。（社會局提供）

桃市府社會局結合民間單位，將北區遊民外展中心老舊的盥洗設備全面更新，讓「永樂沐寓」成為街友們煥然一新的基地。（社會局提供）

桃園市女子美容商業同業公會等單位，每月提供街友義剪服務。（社會局提供）

桃園市社會局行動沐浴車，定點巡迴於露宿熱點。（社會局提供）

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