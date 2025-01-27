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    年節出遊一位難求 高雄婦「人肉佔車位」竟反嗆駕駛沒水準

    一名女子站在停車格內人肉佔車位，卻反嗆汽車駕駛沒水準！（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    一名女子站在停車格內人肉佔車位，卻反嗆汽車駕駛沒水準！（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    2025/01/27 17:13

    〔記者許麗娟／高雄報導〕年節期間到處都有熱鬧活動，但也停車位難找，高雄有民眾昨（27）日開車到鳳山區中崙一路近油管路一帶，好不容易發現一個汽車停車格，但卻有一名女子「人肉佔車位」，並喊話是先來的，還要汽車駕駛「不然叫警察來」，但駕駛打電話報警時，女子卻氣罵「沒水準！算了！」讓車子先到的駕駛哭笑不得。

    民眾將人肉佔車位的影片上傳網路，只見一個停車格上站了一名女子，駕駛當場大喊「沒有這樣的啦！」但女子卻堅持是她們先到的，車子只是在迴轉而已，並要汽車駕駛「大過年的不要這樣，她們也找很久耶！不然報警！」但駕駛報警時，女子卻氣罵一句「沒水準！算了」直接走人，後又回頭跟駕駛說「沒時間和你耗！」

    對此，轄區鳳山分局警方表示，昨日晚上6點多民眾報案稱駕車至鳳山區中崙一路，欲路邊停車時，見一女子以人身佔用停車格，經員警到場後報案人稱女子已離去，不需警方協助。警方呼籲，民眾以人身佔車位涉道交法「行人在道路有足以阻礙交通行為」，可處500元罰鍰。

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