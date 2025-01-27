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    帝王蟹、龍蝦年菜夯 海保署將嚴查籲業者合法申請

    龍蝦是國人喜愛食用的進口高檔海鮮食材，海洋保育署呼籲業者透過「海洋野生動物簽審作業通關平台」申請合法進口。（海保署提供）

    龍蝦是國人喜愛食用的進口高檔海鮮食材，海洋保育署呼籲業者透過「海洋野生動物簽審作業通關平台」申請合法進口。（海保署提供）

    2025/01/27 16:34

    〔記者許麗娟／高雄報導〕年節家庭聚餐免不了要大啖美食，包括活體帝王蟹、澳洲天鵝龍蝦及波士頓龍蝦等都可能是餐桌上的主角，由於這些海產皆為外來種，為避免業者違法走私，甚至對台灣的海洋生態造成威脅，海洋委員會海洋保育署今（27）日呼籲，將嚴守輸出入審查，並呼籲業者透過「海洋野生動物簽審作業通關平台」合法申請。

    海保署表示，年節期間，民眾多有食用進口水產食材之習慣，希望藉此宣導野動法進出口申報規定，至於活體帝王蟹、澳洲天鵝龍蝦及波士頓龍蝦等高級海鮮食材，自2018年至今雖無查獲，但海保署自2019年接手海洋生物活體輸出入審查案件，裁處數共59件，其中2件是今年裁處，主要以觀賞魚為主，每件罰鍰金額為1萬元至5萬元。

    海保署強調，依據《野生動物保育法》第24條規定，有關海洋野生動物活體及保育類、海洋哺乳類等產製品輸出入，須取得中央主管機關同意，方能輸入。海保署自2011年起即建置「海洋野生動物簽審作業通關平台」，透過線上審核簡化過往繁瑣的申請流程，對於經審查確認不影響生態平衡的物種，例如帝王蟹、波士頓龍蝦等食用海鮮，採取通案核准方式，業者無需逐案申請，讓消費者在年節期間能輕鬆享用安心海鮮，又能免除生態隱憂。

    波士頓龍蝦也是國人喜愛食用的進口高檔海鮮食材。（海保署提供）

    波士頓龍蝦也是國人喜愛食用的進口高檔海鮮食材。（海保署提供）

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