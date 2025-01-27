雲林春節越夜越美麗 4大燈會+光環境亮點看這裡

西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節10米高的主燈「蛇麼都甜」。（擷取自西螺鎮公所臉書）

2025/01/27 16:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節連假夜晚雲林一樣精彩，包括斗六、虎尾、西螺、北港等4大燈會都已啟燈，還有虎尾高鐵綠園道、農博公園及斗六雲林溪、太平老街光環境及今晚（27日）啟燈的斗六圓環光雕水舞，雲林縣府歡迎返鄉鄉親、遊客欣賞，感受雲林夜晚之美。

斗六市燈會今年主題為「金蛇迎新春五福臨斗六」，在膨鼠森林公園打造許多大型花燈，結合公園內自然景觀、草皮打造各式光環境，主燈是以舞動的錦蛇樣態，搭配金色、紅色代表金蛇迎新春、五福臨斗六的好兆頭。

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虎尾燈會主燈區在涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園，以虎尾福安宮為祈福副燈區，主燈「金蛇耀歲」象徵滿滿的祝福與嶄新的開始。虎尾鎮長林嘉弘說，這次虎尾燈會以多感體驗為核心，燈區宛如親子遊樂區，裡面設置多項互動裝置，有多個大型動物造型燈籠，每個角落都充滿驚喜和探索樂趣。

西螺藝術燈節在西螺大橋蝴蝶公園以幸福歡樂慶搭配蛇年生肖，設計10米高的主燈「蛇麼都甜」，結合蝴蝶公園的地景及藝術裝置打造1.3公頃燈海，重現夜間蝴蝶飛舞在西螺大橋旁的景象。

北港燈會今年有10個燈區，其中巷弄、義民廟及北港鎮公所3個燈區在春節連假期間先行啟燈，有結合民間故事的電動花燈、各種人物及動物花燈、古仔燈、燈箱等傳統花燈，也有現代創意花燈。

雲林交通工務局也在虎尾農博公園、高鐵雲林站前綠園道打造新春燈飾，以卡通擬人化的蛇，搭配甜點、餅乾和糖果，營造甜蜜氣息，綠園道則設置2025蝶境之門、藍莓蛋糕慶典。

斗六雲林溪掀蓋治理後成為斗六休憩景點之一，縣府水利處今年在邀請燈光設計專家林靖祐為雲林溪量身打造光環境，用燈光的柔和律動，展現溪流流動的生命力，營造出如詩般的夜間景觀。

到斗六別忘到太平老街欣賞萬盞燈籠結合而成的燈海長廊，除了斗六轄內國中小學生彩繪的燈籠，今年特別增加花布與五顏六色造型燈籠、日系櫻花籠牆。

斗六圓環是斗六地標之一，交工局以既有設施加上雷射光源設備，配合原水舞及音樂演出打造獨特光雕秀水舞秀，交工局長汪令堯說，今天起到2月17日每半點表演，歡迎民眾來感受水與光影、音樂融合的視覺、聽覺震撼。

斗六燈會主燈「金蛇迎新春五福臨斗六」。（記者黃淑莉攝）

西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節打造1.3公頃燈海。（擷取自西螺鎮公所臉書）

虎尾農博公園的新春燈飾。（記者黃淑莉攝）

虎尾燈會主燈「金蛇耀歲」。（記者黃淑莉攝）

虎尾燈會涌翠閣主燈區。（記者黃淑莉攝）

雲林溪光環境。（記者黃淑莉攝）

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