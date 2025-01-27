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    春節連假第3天 蘇花路廊南下車流全天逾9000輛

    蘇花路廊昨天全天南下車流逾9000輛，交流尚稱順暢。（記者游太郎攝）

    蘇花路廊昨天全天南下車流逾9000輛，交流尚稱順暢。（記者游太郎攝）

    2025/01/27 16:16

    〔記者游太郎／花蓮報導〕春節連假第3天，蘇花路廊整體運行順暢，預估南下花蓮累積車流將逾9000輛、北上車流逾4000輛；明天除夕預估南下車流約1萬1000輛、北上則為5000輛；大年初一南下車流量將是春節連假最高峰，請用路人行程規劃提前或延後至初二（30日）、初三（31日），以避開南下車多時段。

    公路局東區養護工程分局指出，今天蘇花路廊的行車時間方面，蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約77分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約79分，建議往花蓮方向的用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。

    東工分局表示，明天為除夕及春節連假第4天，蘇花路廊交通狀況預估全天南下車流約1萬1000輛，北上約5000輛，呼籲用路人避開大年初一的春節連假南下車流量最高峰，行程規劃提前或延後至初二或初三，避開可能會出現塞車的南下車多時段。

    東工分局提醒，用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸服務，交控中心將持續依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

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