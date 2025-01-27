花蓮小年夜果菜供應量達140噸 除夕至大年初三休市

花蓮縣長徐榛蔚（中）在農業處長陳淑雯陪同下，視察花蓮縣蔬果供應情況。（花蓮縣政府提供）

2025/01/27 15:55

〔記者游太郎／花蓮報導〕今天小年夜是民眾採購年節蔬果高峰，花蓮縣平日蔬果到貨量約60至70公噸，春節前三天每天增加55至70公噸，應景水果蘋果、柑桔、蜜棗、櫻桃，及芥菜、白蘿蔔、大白菜、高麗菜等到貨量充足，在花蓮縣政府農業處關注後，蔬菜平均價格較去年低1元，預計明天除夕至初三休市，大年初四再開市。

花蓮市果菜市場是花蓮縣最大的蔬果交易市場，今天小年夜吸引中小盤商及大批民眾前往購買，高麗菜每公斤平均價格新台幣20至30元、白蘿蔔每公斤13至18元、芥菜每公斤15至25元、大白菜10至15元，平均交易價格19元，較去年同期每公斤20元微幅下跌；水果類平均交易價約49元，較去年同期42元上漲17％。

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農業處長陳淑雯指出，花蓮市果菜市場自除夕起休市，並於初四（2月1日）開市，縣府要求於休市期間的蔬果供應量應事前妥為規劃，以維持市場正常交易秩序，並確保花蓮縣蔬果足以充分供應民眾年節需求。

縣長徐榛蔚今天由農業處長陳淑雯陪同視察果菜市場，強調去年開始補助花蔬辦理蔬菜農藥殘留檢驗，春節前已加強執行，透過生化法快篩及新儀器抽驗生鮮蔬果，檢驗件數從每月3000多件增加到7000件以上，並呼籲消費者在春節期間多採購通過農藥殘留檢驗的安全蔬果。

花蓮縣春節應景蔬菜供應充足，每公斤平均價格較去年降低1元。（記者游太郎攝）

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