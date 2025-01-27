小綠蠵龜受困宜蘭定置漁網 小年夜幸運獲救野放

岸巡人員助綠蠵龜重返大海。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

2025/01/27 15:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕一隻長寬近45公分的小綠蠵龜，被漁民發現受困於宜蘭梗枋定置漁網區，海巡署北部分署第一岸巡隊梗枋安檢所獲報後即刻救援，所幸海龜精力旺盛無外傷，評估健康狀況許可後，由海巡人員帶往大溪蜜月灣沙灘野放，助海龜重返大海。

第一岸巡隊表示，今天上午梗枋安檢所接獲漁船進港通報，發現一隻海龜受困於定置漁網區，隨即展開救援，協助海龜脫困後，轉送安檢所進行後續安置與野放評估。

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梗枋安檢所同時通報中華鯨豚協會、海保署宜蘭海洋保育站、宜蘭縣政府農業處到場協助，初步檢視海龜品種為綠蠵龜，無明顯外傷，活動力旺盛，背甲長約為45公分、寬40公分，經評估健康狀況許可後，由海巡人員帶往宜蘭大溪蜜月灣沙灘野放。

第一岸巡隊指出，去年迄接獲受困海龜通報計有44案、45隻，在定置漁網業者及作業漁船的船員協助下，全數順利存活並野放，成功樹立宜蘭地區漁業經濟與海洋生態共存共榮的典範。

第一岸巡隊表示，海巡署平時除執行查緝走私及非法入出國查緝外，亦積極協助海洋生態保育工作，民眾若在岸際發現保育類動物受困情事，可直接撥打118報案專線，將會立即派員前往處理。

第一岸巡隊梗枋安檢所獲報海龜受困，救援後檢傷海龜並無大礙。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

第一岸巡隊梗枋安檢所獲報有綠蠵龜受困，救援上岸後進行健康檢查。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

獲救的綠蠵龜背甲長約為45公分、寬40公分，健康狀況良好。（海巡署北部分署第一岸巡隊提供）

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