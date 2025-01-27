桃園年前垃圾量是平日1.77倍 蘇俊賓勘查焚化廠確保運作正常

桃園市副市長蘇俊賓27日向辛苦的清潔隊員致上新春福袋。（擷取自蘇俊賓臉書）

2025/01/27 15:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節前民眾趕著大掃除，除夕前1週為國家清潔週，民眾清出比平常更多垃圾，以桃園市來說，今年國家清潔週每日平均垃圾量為平日的1.77倍，不只清潔隊員工作加倍，也考驗焚化爐量能，副市長蘇俊賓今（27）日會同環保局到欣榮焚化爐中控室與垃圾傾卸平台勘查，確保春節期間運作正常，並向清潔隊員致上新春福袋，感謝他們犧牲假期為民服務。

環保局統計，去年桃園清潔隊每日收運垃圾量為1398公噸，而今年國家清潔週期間每日平均垃圾量達2484公噸，是平日的1.77倍，尤其連假已到第3天，前2天雖是週末，桃園市清潔隊員仍加班清運。

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蘇俊賓表示，因應增量的垃圾，焚化爐是否能順利處理是關鍵，並視需要於各掩埋場之間調度進場，才能維持清運準點率，不致讓民眾於寒風中苦等垃圾車，他會同環保局到焚化爐中控室與垃圾傾卸平台勘查，確保春節期間運作正常，並趕在過年前巡視好幾個掩埋場，檢視近日規劃的垃圾去化、覆土改善、火災預警系統還有消防設備的優化是否落實，由於掩埋場堆積大量廢棄物，易有火災風險，先前即要求環保局妥善規劃運用智慧監控設備，以科技化的方式提升各場消防安全及監控效率。

蘇俊賓指出，環保局去年已於桃園區及中壢區掩埋場設置AI智慧監控系統，透過佈設紅外線熱顯像儀及可見光遠距攝影機雙模組系統，24小時偵測掩埋面各區域溫度，全天候掌握溫度變化，除了可以達到早期災害預警的效益外，也可爭取緊急應變時間，今年也將進行大園區等5處掩埋場監控系統設置作業，強化既有掩埋場消防安全預警設施。

他也提醒，今年桃園市的垃圾清運，明天除夕還是會加收垃圾，大年初1到初3停收垃圾，讓辛苦一整年的隊員也可以享受連假，初4就會再加班清運。

蘇俊賓向辛苦的清潔隊員致上新春福袋。（擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓27日會同環保局到欣榮焚化爐中控室與垃圾傾卸平台勘查。（擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓27日會同環保局到欣榮焚化爐中控室與垃圾傾卸平台勘查。（擷取自蘇俊賓臉書）

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