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    10元硬幣「鍍金當50元用」 鹿港攤販傻眼：想不到真有這種人

    一名攤販老闆發文控訴客人疑似將10元硬幣鍍金，假裝成50元付款。（擷取自爆料公社/臉書）

    一名攤販老闆發文控訴客人疑似將10元硬幣鍍金，假裝成50元付款。（擷取自爆料公社/臉書）

    2025/01/27 17:02

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年即將到來，許多民眾紛紛湧入各地市場採買年貨，攤販店家也忙著迎接絡繹不絕的人潮。然而，彰化鹿港一名攤販遇到客人將10元硬幣電鍍成金黃色，假裝是50元硬幣付款找錢，直呼「想不到真的有這種人」。

    一名攤販老闆今（27）日在「爆料公社」發文表示，生意忙碌時收到疑似經過電鍍處理的10元硬幣，外觀呈現金黃色，被偽裝成50元硬幣進行支付、找零。由於忙著應付客人，他未能及時察覺，事後才發現讓他傻眼並感慨「想不到真的有這種人」，並呼籲大家多加注意。

    貼文曝光後引發熱議，部分網友認為這種操作不合理，電鍍的工錢可能不只40元，「電鍍完表面是霧狀的還要拋光，手工費很累耶」。也有人指出，10元硬幣及50元硬幣的厚度及大小均明顯不同，正常情況應不容易搞混。

    此外，還有人幽默回應，「點『十』成金」、「真正的『金包銀』」、「瞬間變限量版的紀念幣」、「壯世代金幣」。其他網友則建議攤販在繁忙時期需注意硬幣細節，防止類似情況再度發生，也提醒大家不要動歪腦筋，以免觸犯法律而得不償失。

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