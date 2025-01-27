關切春節交通 陳其邁：初二、初三高雄恐爆車潮

高雄市長陳其邁（左2）視察交通否智慧運輸中心，並上線警察廣播電台在空中向聽眾拜年及提醒注意用路安全。（記者許麗娟攝）

2025/01/27 15:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（27）日小年夜是春節連假第3天，高雄市長陳其邁特別到交通局智慧運輸中心視察交通流量監控與調度，交通局也預估，大年初二至初三將是出遊高峰期，車流將比一般假日增加約10至15%。

陳其邁上午與議長康裕成、立法委員黃捷前往視察智慧運輸中心，陳其邁和康裕成也分別致贈加菜金慰勉值勤人員24小時全年無休服務，並上線警察廣播電台在空中向聽眾拜年，鼓勵市盡量搭乘公共運輸出遊，以免受塞車及停車之苦。

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陳其邁表示，明天就是除夕，今天中午過後開始會有大量的車流返鄉，在交通疏散的部分，將啟動應變機制，包括利用智慧運輸中心的各項AI分析車流，不管是做號誌或是其他的處置行為來讓整個交通更加順暢，高雄市的交通局、警察局也會配合交通號誌管制，來做好交通引流以及疏散車流的相關措施。

高雄市交通局指出，交通局智慧運輸中心近年導入AI技術於城市交通管理作業，負責全市交通流量監控與調度，用於提升城市安全與改善車流效率，並持續進行系統擴充與整合作業。

交通局說明，依據歷年車流大數據資料分析預測市區幹道與景點車多時段，春節期間市區幹道部分以25日連假首日總流量最高；而旅遊高峰則為30日大年初二、31日大年初三，預估流量較一般假日增加約10%~15%。

此外，今年春節連假「2025 冬日遊樂園」同時於愛河灣、旅運中心、駁二週邊舉辦，人氣IP「吉伊卡哇」驚喜亮相，除了碼頭遊樂園及市集活動，現場還設置「吉伊卡哇」快閃店，預料活動將吸引大量人、車潮。

交通局提醒，冬日遊樂園活動場域周邊每日下午2點到晚上10點將視車流啟動兩階段交通管制；高市各景點之熱門旅遊時段分佈，旗津為上午10點至晚上9點；西子灣、駁二上午10點至晚上11點；旗山、美濃上午9點至晚上10點；佛光山、佛陀紀念館上午10點至晚上8點；巨蛋商圈上午11點至晚上11點；義享天地、義大世界上午11點至晚上10點。高速公路周邊幹道車每日車多時段，東向往國道為上午11點至下午1點、下午3點到晚上10點，西向往市區為上午11點到晚上9點。

高雄市長陳其邁、議長康裕成和立委黃捷聽取交通局針對年節車流疏散的報簡。（記者許麗娟攝）

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