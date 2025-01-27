下雪也服務！梨山幸福巴士今照常上路 接送民眾上下班

下雪也服務，梨山幸福巴士今照常上路接送民眾上下班。（圖：市府提供）

2025/01/27 14:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕小年夜逢入冬首波寒流，台中市梨山地區今早開始下雨，水氣足加上低溫，部分地區更飄雪，台中市海拔最高的公車路線「梨山幸福巴士」今照常上路，上午就接送9位居民外出，下午還有1位要去上班，還加開班次，讓梨山四大部落的居民方便外出。

台中市交通局長葉昭甫指出，今日上午梨山雨勢不斷，臨近南投交界處還飄起雪花，梨山、松茂、新佳陽、環山等四個部落的居民，擔心天氣太冷夾帶風雪，梨山幸福巴士如停駛只能騎機車出門，可能因山路濕滑增加風險，市府為此加開班次服務居民。

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葉昭甫指出，上午就有9位部落居民預約搭車，考量春節是國人團圓的日子，幸福巴士調度人員馬上增派車輛服務民眾。

梨山幸福巴士司機賴芸杰說，零下快1度低溫超級冷，但是想到部落居民可能要出外採買或是有醫療需求，再冷都要完成接送的任務；另位駕駛李昇旻表示，還有居民在梨山地區的旅宿業工作，晚上下班交通不便，即使一個人預約，幸福巴士也會把他安全地載送回家，讓民眾能在天候不佳時，上下班都能夠有「幸福」保障。

今天在雨中搭上幸福巴士的民眾說，天氣又溼又冷，比起騎摩托車，有幸福巴士可搭感覺更安全安心。

交通局指出，農曆春節民眾忙著返鄉過年、採買年貨、出外旅遊，海拔2600公尺的梨山幸福巴士是市府交通局推動的高山客運，方便梨山四大部落交通代步，春節持續服務；預約乘車可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費，同時提醒民眾，因山區道路容易受天氣狀況影響，民眾皆可透過梨山幸福巴士APP即時得知推播路線停駛訊息，詳細服務情形也可撥打專線04-25981266洽詢。

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