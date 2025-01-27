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    見警拿「紅單」不怕！ 台東「春節行車指南」附10元紅包超夯

    台東縣警局交通隊製作春節行車指南附有10元紅包，池上員警今天在伯朗大道發送，索取的人氣搶搶滾。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣警局交通隊製作春節行車指南附有10元紅包，池上員警今天在伯朗大道發送，索取的人氣搶搶滾。（記者黃明堂翻攝）

    2025/01/27 15:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕為讓遊客掌握春節假期台東易壅塞路段，縣警局交通隊特製作「春節行車指南」，印有「即時交通資訊網」及「交通警察隊」的QR碼，便利民眾掃碼查詢，更黏上10元硬幣。關山警分局池上分駐所所長蔡欣妤及錦安派出所副所長楊登基今天在伯朗大道發送，索取人氣搶搶滾，縣警局希望大家一路順暢過好年！

    民眾若收到警察紅包時，大部分的人立刻會想到「交通違規舉發通知單」，因為第一聯是紅色的，所以若交通違規遭警察告發，就會被朋友調侃為被警察「發紅包」，但這次警察真的是「發紅包」，是真的黏著10元的小紅包！

    紅包上印製「春節行車指南」，貼心的將縣內易壅塞路段及時段標示出來，讓駕駛朋友提前安排出遊路線及時間；另外還發給「縱谷春節疏導路網圖」，透過此舉期能達到車輛分流的效果，降低車流壅塞的狀況。

    關山警察分局運用執行機動派出所及交通疏導等勤務時機，發送給遊客，期間還實施「酒駕零容忍」等交通安全宣導，此舉深獲遊客的肯定與讚許，還搶著與警察合影，也達到拉近警民距離的好效果！

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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