震不停！南市府玉井開設災害應變前進指揮所 春節不休息

為提供震後最即時的協助，台南市政府在玉井開設災害應變前進指揮所。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/27 14:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4的地震，緊鄰的台南山區，建築物損害嚴重，鄉親被迫撤離家園，市政府跨局處串連，在玉井開設災害應變前進指揮所，今天正式啟動，春節年假不休息，讓照顧、關懷的工作更迅速、到位地落實。

原本0121後，傷害較為嚴重的楠西、玉井與南化等地，由公所肩負基層的救災工作，但因餘震不斷，連東山、白河也都傳出建物毀損，讓市府決定整合各相關局處的人、物力，來到最前線，集中資源、統一指揮與調度。

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前進指揮所正式開設，市長黃偉哲擔任指揮官，副市長趙卿惠、葉澤山，以及各局處首長都到場，報告現階段的救災協助，還有家園復建等進度。

黃偉哲表示，0121地震所幸沒有造成人員罹難，但帶來的建物毀損相當嚴重，為了災害應變的即時性，以及更快速處理災民的訴求，因此選定位於山區中心的玉井，成立前進指揮所。

黃偉哲說，指揮所過年不休息，由市府各局處首長進駐，即時反應第一線民眾的需求，以及負責物資的調度，尤其山區多為老舊房舍，除了傳統的磚造結構之外，甚至還有屋齡6、70年的，無法承受地震的劇烈搖晃，安全出現問題，災後復建處理的工作量非常大。

黃偉哲也感謝國軍弟兄、慈濟基金會，還有各公益團體與善心人士等全力協助，捐贈物資，為災民寒冬送暖；他祈願地震趕快停止，以利儘速家園重建，早日恢復正常生活。

市府統計，截至今天中午，各區震後建築物毀損通報3268件，經勘查，紅單335件、黃單904件；而協助安置的災民，楠西103人，都集中收容於綠柏園觀光工廠，玉井則是7人，在華都客棧。

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