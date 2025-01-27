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    「吉伊卡哇」太夯！盜版商品大膽兜售 陳其邁：會偵查、取締

    吉伊卡哇大型氣膜在高雄愛河灣展出，已吸引逾10萬人前往欣賞。（高雄市觀光局提供）

    吉伊卡哇大型氣膜在高雄愛河灣展出，已吸引逾10萬人前往欣賞。（高雄市觀光局提供）

    2025/01/27 15:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河灣正舉辦「冬日遊樂園」活動，今年與日本超人氣IP「吉伊卡哇」合作展出巨型氣膜，開幕才第3天就吸引超過10萬人潮，不過有民眾發現愛河灣四周有許多流動攤販販售未經授權的「吉伊卡哇」商品，日本著作權方已提出控告，對此，高雄市長陳其邁今（27）日表示，針對不法的侵權行為會做偵查和取締。

    陳其邁表示，鼓勵民眾要購買正版的吉伊卡哇周邊商品，在高雄流行音樂中心音浪塔的1樓和16號碼頭兔兔旁，都有高雄限定商品專賣地點，販售正版的吉伊卡哇和授權的相關周邊產品。

    對於會場周邊非授權流動攤販四竄，陳其邁強調，會請警方及消保官協助，因為著作權方已提出控告，將會針對不法的侵權行為來做偵查和取締，也要提醒民眾特別注意相關吉伊卡哇或周邊商品是不是有侵權、是不是有其他違法部分，請民眾能支持正版相關的吉伊卡哇及周邊商品的販售。

    高雄市觀光局亦回應，授權商昨天已正式報案，警察局已受理報案並將進行查核調查；基於偵查不公開，不方便說明詳細的細節。警方後續將協同授權商及高流工作人員持續針對流動攤販進行取締，並扣押侵權物品。

    觀光局呼籲民眾尊重著作權，本次「高雄冬日遊樂園」活動，吉伊卡哇周邊商品除了音浪塔一樓的商品快閃店之外，高雄限定商品在16號碼頭、兔兔氣膜旁邊販售。

    愛河灣四周有流動攤販販售未授權的吉伊卡哇商品，版權方已正式報案，警方將加強取締。（陳先生提供）

    愛河灣四周有流動攤販販售未授權的吉伊卡哇商品，版權方已正式報案，警方將加強取締。（陳先生提供）

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