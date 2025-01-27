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    初次婆家過年 嫂嫂挑明「一句話」讓全家人驚呆

    剛進門的嫂嫂表示自己對廚房之事一竅不通，但可以幫忙洗碗。示意圖。（資料照）

    剛進門的嫂嫂表示自己對廚房之事一竅不通，但可以幫忙洗碗。示意圖。（資料照）

    2025/01/27 16:21

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年回公婆家，不少新手媳婦總會捏一把冷汗。有網友發文說，嫂嫂第一次來婆家過年，沒想到一進家門就說「廚房的事不要找我，我不會」，讓全家人嚇一跳，原PO更覺得根本就是個「狠角色」。

    這名女網友在Dcard上發文分享，她的哥哥結婚後沒多久，嫂嫂第一次來婆家過年，沒想到一進門就跟大家挑明自己對於廚房的事一竅不通，不過，後來又改口說「但可以去削水果、泡茶給大家喝，吃完以後盤碗留給我洗，沒問題」，讓全家人覺得這樣也不錯。

    原PO也認為，過年家人難得聚在一起，大家是可以很開心的，不需要勉強自己，若有難處也可以直接說，別認為自己是媳婦，就要表現得唯唯諾諾、討好別人，「把你自己的地位放在這麼低的位置，那麼別人也會這樣對你」。

    文章一發出網友紛紛留言分享，「上次我大嫂隨便弄了兩、三道拿手菜，就再也不用進廚房了，炸雞排炒芥蘭菜、空心菜佐土豆麵筋燉飯、蛤蜊魷魚布丁酥」、「我自從撞到排油煙機破皮流血後，廚房也沒有我位置了」、「老公到我家作客不用動手，我到婆家作客也不用動手，頂多端端盤子、幫忙收拾這樣，互相尊重、相處開心」。

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